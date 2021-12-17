Рубль днем слабо меняется к доллару и евро после ожидаемого решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п.

Москва. 17 декабря. Доллар слегка подрастает, евро, напротив, немного снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль не меняется к бивалютной корзине, так как решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых, уже было учтено в его котировках.

Курс доллара США составил 73,8 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,74 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,51 руб./EUR1, подешевев на 7 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,6 копейки - до 78,17 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 16,22 копейки, до 73,733 руб./$1, и увеличил курс евро на 34,55 копейки, до 83,5026 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слабо меняется к доллару и евро после заседания совета директоров Банка России, на котором была повышена ключевая ставка, так как рынок по преимуществу ожидал именно такого развития событий. Ставка была повышена сразу на 100 б.п., до 8,5%, таким образом, она удвоилась за год: на последнем прошлогоднем заседании в декабре 2020 года ЦБ оставил ее без изменений на уровне 4,25%.

Решение регулятора было ожидаемым для рынка: большинство аналитиков изначально ждали шага в 100 б.п., а позиции тех, кто склонялся к менее жесткому варианту в 75 б.п., поколебались после публикации Банком России в четверг оперативных данных по инфляционным ожиданиям за декабрь. Обнародование этой информации призвано переместить фокус с низких показателей недельной инфляции, а также просигнализировать о более жестком настрое Банка России, сочли аналитики.

Инфляционные ожидания в декабре, согласно опросу "инФОМ", увеличились на 1,3 процентного пункта (п.п.) - с 13,5% до 14,8%, превысив локальные максимумы и вернувшись к значениям марта 2016 года (14,7%).

Инфляция в РФ с 7 по 13 декабря, по данным Росстата, осталась на невысоком для этого времени года уровне в 0,06% после 0,07% с 30 ноября по 6 декабря, нестандартно высоких 0,46% с 23 ноября по 29 ноября, 0,20% с 16 по 22 ноября, 0,18% с 9 по 15 ноября. Годовая инфляция в РФ на 13 декабря замедлилась до 8,11% с 8,28% на 6 декабря и 8,40% на конец ноября.

Банк России, повысив ключевую ставку в октябре на 75 б.п. - до 7,5%, сопроводил решение ястребиным сигналом о будущей направленности денежно-кредитной политики. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях, отметил тогда регулятор.

Новый сигнал повторяет октябрьский. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - заявил ЦБ.

"Результат совпал с нашими ожиданиями и с прогнозом большинства аналитиков. При этом ЦБ лишь несколько смягчил сигнал из предыдущих пресс-релизов, допустив возможность (в единственном, а не во множественном числе) дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Но смягчение, скорее, допущено по форме, так как релиз содержит не менее жесткую оценку инфляционных рисков, чем ранее. Судя по тексту, можно ожидать продолжения повышения ключевой ставки в феврале, более понятной может стать картина после пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной. Решение ЦБ было ожидаемо рынком и в моменте вызвало некоторое ослабление рубля ("по факту")", - говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

"ЦБ РФ в пятницу повысил ставку на 100 б.п., до 8,5%. Во многом такой сценарий уже был заложен в стоимость активов, поэтому подъем ставки не вызвал яркой реакции на рынке. В теории рост ключевой ставки позитивен для национальной валюты и, напротив, негативен для рынка акций, поскольку рост ставок ведет к удорожанию стоимости заемных средств и обслуживания долгов. Впрочем, базовыми для рублевых активов останутся общерыночный риск-аппетит, внешнеполитический фон и сырьевые цены", - отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в пятницу, теряя около 2%.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК упала на 1,67% - до $73,77 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,71% - до $71,14 за баррель.

Трейдеры переоценивают прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет Trading Economics. Международное энергетическое агентство ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.

Тем временем данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI) показали, что Саудовская Аравия в октябре увеличила добычу на 1,2%, экспорт - на 4,9% относительно предыдущего месяца. Объем экспорта достиг 6,833 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,516 млн б/с в сентябре. При этом он был на 10,9% выше показателя октября прошлого года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце составляла 9,780 млн б/с против 9,662 млн б/с в сентябре, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель поднялся на 9%.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в октябре нарастили добычу нефти на 5,4% - до 11,387 млн б/с по сравнению с 10,809 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель вырос на 9,4%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в октябре составлял 2,844 млн б/с против 2,667 млн б/с в предыдущий месяц (увеличение на 6,6%) и 2,912 млн б/с в том же месяце прошлого года (сокращение на 2,3%).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного поднялись в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 7,69% и 7,9% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 8,85% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 2 б.п. - до 9,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 9,29% годовых.