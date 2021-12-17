"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Распадской с целью 750 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Распадской" с целевой ценой 750 руб. за штуку, отмечая, что достижение данного уровня возможно только после успешного выделения компании из Evraz, говорится в комментарии инвесткомпании.

"На фоне выделения угольных активов Evraz, ожидаемого в апреле 2022г, акции "Распадской" в разы обогнали российские индексы. Однако мы считаем, что потенциал роста еще не исчерпан. Spin-off превратит "Распадскую" в одного из крупнейших независимых игроков на мировом рынке коксующегося угля с ликвидными акциями и прогрессивной дивидендной политикой. В 2021г компания выплатит огромные дивиденды (83,8 руб. на акцию, доходность 22%) на фоне ралли мировых цен на коксующийся уголь. В 2022г в результате охлаждения угольного рынка выплаты окажутся несколько скромнее (65,7 руб. на акцию), однако по-прежнему обеспечат крайне привлекательную доходность на уровне 17,3%", - пишет аналитик Эльза Газизова.

Также эксперт отмечает, что в результате выделения free-float "Распадской" достигнет 38%, что значительно повысит ликвидность и откроет путь к включению в индекс MSCI Russia во второй половине 2022г.

"Мы начинаем покрытие Распадской с целевой ценой 750 руб. и рекомендацией "Покупать". В то же время мы отмечаем, что достижение целевой цены возможно лишь после успешного выделения компании из Evraz", - заключает Газизова.

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