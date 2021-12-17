"Финам" повысил рекомендацию для акций ConocoPhillips с "держать" до "покупать" на фоне увеличения целевой цены до $83,9 за штуку. Повышение рекомендации преимущественно связано с улучшением перспектив компании на следующий год и на ближайшее десятилетие в целом, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"ConocoPhillips сочетает в себе органичный рост бизнеса вместе с высокими выплатами акционерам. Компания планирует увеличивать добычу в среднем на 3% в ближайшее десятилетие, а также регулярно проводит крупные M&A-сделки. При этом за 10 лет при цене на нефть $50 за баррель менеджмент планирует выплатить около $75 млрд акционерам в виде дивидендов и байбэка, что лишь немного уступает текущей капитализации - привлекательный для сектора размер выплат. Мы повышаем рекомендацию по акциям ConocoPhillips с "держать" до "покупать" на фоне увеличения целевой цены до $ 83,9. Апсайд составляет 17,0%", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам Exxon Mobil и Chevron. Особенностью ConocoPhillips является фокус на сегменте разведки и добычи.

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