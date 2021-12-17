"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Совкомфлота" с целью 100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34%, стоп-приказ: 69 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ключевой драйвер роста компании - восстановление баланса спроса и предложения на рынке нефти и рост фрахтовых ставок. В октябре ставки фрахта на танкеры класса Aframax и Suezmax после продолжительного снижения с середины 2020 года отступили от минимальных уровней и начали расти в преддверии зимнего увеличения потребления нефти и нефтепродуктов", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага показала первые признаки отскока. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 100 рублей. При покупке на 10,6% и выставлении стоп-заявки на уровне 69 рублей риск на портфель составит 0,8%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, входящая в топ-5 мировых операторов танкерного флота. Специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

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