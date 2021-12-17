Акции Adobe фундаментально по-прежнему интересны для вложений - BCS Express

Акции Adobe Inc. остаются интересными для покупок с фундаментальной точки зрения, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Фундаментально компания Adobe остается интересной (в последнем отчете нет никаких намеков на негатив), а ее акции - неожиданно дешевыми в моменте. Триггером текущего снижения, вероятно, служит падение спроса на удаленный софт. Даже после жесткой распродажи в целом по году Adobe растет не хуже S&P 500. Таргеты инвестдомов на год вперед дают потенциал роста бумаги до $715 за штуку. Это внушительные 25%, что опять же большая редкость для эмитента. Ближайшая краткосрочная цель по бумаге - $630 за штуку", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.