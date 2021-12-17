.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Северстали
.
17 декабря 2021 года 13:02
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Северстали
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с прогнозной ценой 1852 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Котировки бумаг "Северстали", "ММК" и Evraz с лета 2021 года продемонстрировали схожую динамику, что во многом обусловлено наличием у компаний угольных активов, сглаживающих ралли мировых цен на коксующийся уголь. Акции "НЛМК" значительно отстали от "коллег по цеху" именно в результате отсутствия собственных мощностей по добыче угля. После продажи "Воркутауголь" "Северсталь" окажется в одинаковом положении с "НЛМК", что в 2022 году приведет к росту себестоимости сляба на 7,5-8% и потере премии по мультипликатору EV/EBITDA, которая была обусловлена лучшей среди российских сталеваров вертикальной интеграцией. В то же время продажа угольных активов улучшит ESG-профиль и избавит компанию от истощающихся угольных месторождений, несущих бремя социальной нагрузки, - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Данилов. - "Северсталь" не планирует выплачивать специальные дивиденды, поэтому мы оставляем неизменным наш прогноз по выплатам за 2022 год на уровне 204 рублей на акцию (доходность - 14%). Сохраняем позитивный взгляд на бумаги "Северстали" с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 1852 рубля за штуку ($24,7 за GDR)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
17 декабря 2021 года 14:32
Вероятна нейтральная реакция ОФЗ и рубля на повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 8,5%, полагает старший аналитик Сбер Управление Активами Владислав Данилов. "Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5%, в соответствии с ожиданиями рынка. При этом сигнал ЦБ остался... читать дальше
.17 декабря 2021 года 14:10
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $172 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $156, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Несмотря на внушительный рост за... читать дальше
.17 декабря 2021 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Совкомфлота" с целью 100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34%, стоп-приказ: 69 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ключевой драйвер роста компании -... читать дальше
.17 декабря 2021 года 13:28
Акции Adobe Inc. остаются интересными для покупок с фундаментальной точки зрения, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Фундаментально компания Adobe остается интересной (в последнем отчете нет никаких намеков на негатив), а ее акции - неожиданно дешевыми в моменте. Триггером текущего... читать дальше
.17 декабря 2021 года 12:37
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73,5-74,5 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73,5-74,5 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Ключевое событие на финансовом рынке - заседание совета... читать дальше
.17 декабря 2021 года 12:10
Новых драйверов для подъема котировок акций General Motors в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. "Основной позитив уже заложен в котировки акций General Motors и новых драйверов для подъема пока нет. На короткой дистанции акции могут либо перейти в боковик, либо... читать дальше
.17 декабря 2021 года 11:44
Банк России может сохранить сигнал о дальнейших повышениях ключевой ставки на ближайших заседаниях в следующем году, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Дискуссия, относительно необходимости дальнейшего повышения ставки в 2022 после +100 б.п., ожидаемых в пятницу... читать дальше
.17 декабря 2021 года 11:40
Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу скорректировался вниз вслед за нефтью (Brent просела ниже $75 за баррель) и внешними фондовыми площадками, а также на фоне ожидаемого повышения учетной ставки Банком России на 1 п.п.; выросли бумаги золотодобывающих компаний вслед за ценами на золото (драгметалл превысил $1800 за унцию). читать дальше
.17 декабря 2021 года 11:22
ставка на рост масштабов бизнеса и реализацию амбициозной инвестиционной программы, считают аналитики BCS Express. "Сегежа" может выплатить дивиденды по итогам всего 2021 года дополнительно к уже объявленным 6,6 млрд руб. дивидендов за девять месяцев. Новость умеренно позитивна для отношения... читать дальше
.17 декабря 2021 года 10:59
зможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3700 пунктов на торгах в пятницу из-за ухудшения внешнего фона и возможной фиксации прибыли в отдельных бумагах перед выходными, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. Свои коррективы в торги могут внести и результаты заседания... читать дальше
.17 декабря 2021 года 10:39
Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3670-3810 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российские фондовые индексы в пятницу утром находятся под сдержанным давлением вслед за ралли накануне и ухудшением... читать дальше
.17 декабря 2021 года 10:19
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Segezha Group с прогнозной ценой на уровне 13 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Segezha Group может выплатить дивиденды по итогам всего 2021 года дополнительно к уже объявленным 6,6 млрд рублей дивидендов за девять месяцев 2021 года.... читать дальше
.17 декабря 2021 года 10:07
Вероятно снижение котировок нефти марки Brent к уровню $73,5 за баррель на торгах в пятницу, считают аналитики Sber CIB. "Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку в пятницу на 100 б. п. и сообщит, что в первом квартале 2022 года она может быть повышена снова. В этом случае доходности ОФЗ... читать дальше
.17 декабря 2021 года 09:56
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут решение ЦБ РФ и новости корпоративного сектора: - Публикация пресс-релиза Банка России о ключевой ставке (13:30 МСК); - Совет директоров "Роснефти" обсудит в пятницу стратегию и... читать дальше
.17 декабря 2021 года 09:43
Пара доллар/рубль будет проторговывать отметку 74 руб./$1 на торгах в пятницу с возможными попытками уйти выше, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Ситуация на утро пятницы формирует неблагоприятный фон для национальной валюты:... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.