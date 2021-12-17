"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Северстали

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с прогнозной ценой 1852 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки бумаг "Северстали", "ММК" и Evraz с лета 2021 года продемонстрировали схожую динамику, что во многом обусловлено наличием у компаний угольных активов, сглаживающих ралли мировых цен на коксующийся уголь. Акции "НЛМК" значительно отстали от "коллег по цеху" именно в результате отсутствия собственных мощностей по добыче угля. После продажи "Воркутауголь" "Северсталь" окажется в одинаковом положении с "НЛМК", что в 2022 году приведет к росту себестоимости сляба на 7,5-8% и потере премии по мультипликатору EV/EBITDA, которая была обусловлена лучшей среди российских сталеваров вертикальной интеграцией. В то же время продажа угольных активов улучшит ESG-профиль и избавит компанию от истощающихся угольных месторождений, несущих бремя социальной нагрузки, - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Данилов. - "Северсталь" не планирует выплачивать специальные дивиденды, поэтому мы оставляем неизменным наш прогноз по выплатам за 2022 год на уровне 204 рублей на акцию (доходность - 14%). Сохраняем позитивный взгляд на бумаги "Северстали" с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 1852 рубля за штуку ($24,7 за GDR)".

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