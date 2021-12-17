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17 декабря 2021 года 11:40

Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, выросли золотодобытчики

Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу скорректировался вниз вслед за нефтью (Brent просела ниже $75 за баррель) и внешними фондовыми площадками, а также на фоне ожидаемого повышения учетной ставки Банком России на 1 п.п.; выросли бумаги золотодобывающих компаний вслед за ценами на золото (драгметалл превысил $1800 за унцию).

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3725,4 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1591,25 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,8%.

Доллар стоит 73,75 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,8%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,8%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1,1% "префы"), "Московской биржи" (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,9%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев, первая позитивная реакция на заседания мировых ЦБ создала впечатление, что инвесторы поверили в способность регуляторов вернуть контроль над инфляцией без ущерба для роста экономики.

Инвесторы в российские акции отыграли большую часть потерь начала недели, но в пятницу пришло время фиксации прибыли на фоне ожидаемого повышения ставки Банком России.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, развернувшаяся вниз Америка и "фактор пятницы" остановили отскок российских акций вверх.

Снижение фондовой Америки было логичным и ожидаемым - более странным выглядел первоначальный рост американского рынка после того, как ФРС снизила прогнозы по темпам роста ВВП и одновременно повысила ожидания по инфляции.

Наибольшие потери понес индекс Nasdaq, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики наиболее негативно для высокотехнологичных эмитентов, имеющих большую долговую нагрузку.

В конце недели резко выросли в цене акции "Мечела" (MOEX: MTLR) и "Распадской" (MOEX: RASP) на фоне новых обострений мировых проблем с углем. Акции "Газпрома", несмотря на проблемы с "Северным потоком 2", обещают в ближайшее время быть лучше рынка из-за высоких цен на газ и рекордной прибыли концерна в уходящем году.

Техническая картина по российскому рынку остается неблагоприятной: индекс МосБиржи так и не смог прорваться выше 3800 пунктов, поэтому говорить об окончании фазы падения российского рынка рано.

Что касается заседания ЦБ РФ в пятницу, то регулятор с очень большой вероятностью повысит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Особой реакции рынка это не вызовет, так как действия ЦБ ожидаемы и уже заложены в котировки акций и рубля. Более интригующей ожидается пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, от которой ждут ориентиров относительно дальнейшей денежно-кредитной политики и прогнозов по инфляции, отмечает Антонов.

По оценке руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, у биржевых "быков" нет простора, чтобы хорошо разбежаться - индекс РТС и индекс развивающихся рынков MSCI EM "заперты" в понижательных каналах. В итоге "быки" бегают от одной стенки загона (понижательного канала) до другой. На графике индекса МосБиржи верхняя граница 2-месячного понижательного канала проходит в районе 3850 пунктов, на графике индекса РТС понижательный тренд проходит в районе 1620 пунктов. У акций "Газпрома" верхняя граница понижательного канала находится в районе 344 рублей. При такой ситуации держать большую долю акций в портфеле желания нет.

Федеральное сетевое агентство Германии отложило решение по сертификации трубопровода "Северный поток 2" на второе полугодие 2022 года, и акции концерна попали под волну распродаж. Метеорологи прогнозируют холодную зиму в Европе, что делает бумаги "Газпрома" привлекательными, но пока их котировки пребывают в понижательном канале.

Высокая инфляция заставляет денежные власти разных стран действовать более решительно. Накануне Банк Англии повысил процентную ставку с 0,1% до 0,25% и допустил ее дальнейшее повышение. В России инфляция остается высокой и растут инфляционные ожидания (в декабре они повысились с 13,5% до 14,5%), поэтому комментарий ЦБ РФ по денежной политике будет "жестким" или "очень жестким". Но рынки к этому готовы: повышение ставки на 75-100 б.п. уже "зашито" в цены рубля и ОФЗ, считает Верников.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в ЕС продлили ранее введенные экономические санкции против РФ до конца июля следующего года, но не пошли на их расширение - краткосрочно позитивный для российских активов сигнал. Золото в конце недели на фоне ослабления доллара прорвалось выше сопротивления $1800 за унцию, что оказывает поддержку акциям компаний сектора. Теперь перед драгоценным металлом стоит задача преодоления следующего сопротивления $1820 за унцию.

Оптимистичная реакция на итоги заседания ФРС сошла на нет, в том числе после публикации данных, свидетельствовавших об охлаждении секторов американской экономики в ноябре и декабре. Пятница в целом ожидается спокойным на события днем, в связи с чем на рынках возможна консолидация.

На торгах в Азии в четверг преобладала негативная динамика. Китайские индексы снизились вслед за падением высокотехнологичного сектора, а также на фоне ввода новых ограничений США для ряда компаний КНР.

Индекс МосБиржи вряд ли завершит неделю выше 3800 пунктов и может даже стремиться к закрытию образовавшегося накануне "гэпа" между 3701 и 3666 пунктами. В целом силы краткосрочных продавцов на российских биржах явно ослабли. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3670-3810 пунктов.

От ЦБ РФ на пятничном заседании ждут повышения процентной ставки сразу на 1 процентный пункт, но если регулятор просигнализирует о завершении цикла ужесточения политики, это может стать негативом для рубля, считает Кожухова.

В США рост индексов после заседания Федрезерва сменился к закрытию торгов откатом (индикаторы потеряли 0,1-2,5%), лидировал Nasdaq (-2,5%) из-за упавших акций технологических компаний.

Федрезерв в среду сохранил процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. Исходя из опубликованных прогнозов, все руководители американского ЦБ ожидают повышения процентной ставки в 2022 году, при этом 10 из 18 членов совета ожидают трех повышений.

Банк Англии в четверг неожиданно повысил базовую ставку до 0,25% годовых с 0,1%. Консенсус-прогнозы в целом не предусматривали изменения параметров денежно-кредитной политики, однако многие аналитики допускали возможность подъема ставки на декабрьском заседании. Между тем Европейский центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, говорится в сообщении, распространенном Белым домом. Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40 снизились на 0,2-0,3%, FTSE подрос на 0,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил менее 0,1%).

На нефтяном рынке цены в пятницу также корректируются вниз после роста накануне на данных о снижении запасов в США и решениях ФРС.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $74,58 за баррель (-0,6% и +1,5% в четверг), январская цена WTI - $71,85 за баррель (-0,7% и +2,1% накануне).

В пятницу трейдеры начали переоценивать прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката после отсечки дивидендов выступили акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,8%, до 5680 рублей; дивиденды за III квартал - 234 рубля на бумагу), также просели акции "Мечела" (-3,2% и -2,5% "префы"), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,4%), VK (MOEX: VKCO) (ранее Mail.ru) (-2%).

Подорожали расписки Cian (MOEX: CIAN) (+5,4%), бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 23,59 млрд рублей (из них 6,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,22 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,31 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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