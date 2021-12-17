Акции ГК "Сегежа" - ставка на рост масштабов бизнеса и амбициозную инвестпрограмму - BCS Express

Покупка акций ПАО "Сегежа Групп" - ставка на рост масштабов бизнеса и реализацию амбициозной инвестиционной программы, считают аналитики BCS Express.

"Сегежа" может выплатить дивиденды по итогам всего 2021 года дополнительно к уже объявленным 6,6 млрд руб. дивидендов за девять месяцев. Новость умеренно позитивна для отношения инвесторов к акциям эмитента, однако выраженной реакции быть не должно, считают эксперты инвесткомпании. В рамках дивидендной политики компания ориентируется на календарный год, то есть данные выплаты будут отнесены на дивиденды в 2022 году.

"Сегежа" в рамках действующей дивидендной политики планирует выплачивать дивиденды в 2021-2023 гг. на уровне 3-5,5 млрд руб. При этом, несмотря на ожидаемый подъем дивидендов к верхней границе, дивидендная доходность бумаг все равно будет оставаться заметно ниже среднерыночных значений, - пишут аналитики. - Дивидендный фактор в кейсе "Сегежи" сейчас не самый важный. Компания более интересна с точки зрения роста масштабов бизнеса и реализации амбициозной инвестиционной программы. Долгосрочный взгляд на акции эмитента позитивный".

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