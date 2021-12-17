Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3700п на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3700 пунктов на торгах в пятницу из-за ухудшения внешнего фона и возможной фиксации прибыли в отдельных бумагах перед выходными, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Свои коррективы в торги могут внести и результаты заседания ЦБ РФ, отмечает эксперт.

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