Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут решение ЦБ РФ и новости корпоративного сектора:

- Публикация пресс-релиза Банка России о ключевой ставке (13:30 МСК);

- Совет директоров "Роснефти" обсудит в пятницу стратегию и бюджет на 2022-2023 годы.

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