Возможно сохранение цены нефти в диапазоне $72,5-76/барр. на следующей неделе - BCS Express

Торги нефти марки Brent могут пройти в диапазоне $72,5-76 за баррель на следующей неделе, если новостная повестка серьезно не изменится, говорится в комментарии BCS Express.

Котировки нефти на текущей неделе демонстрировали нейтральную динамику, оставаясь в пределах торгового диапазона $72,5-76,3 за баррель , констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. Позитивные и негативные факторы взаимно компенсировали друг друга, что не позволило сформироваться устойчивому направленному движению, отмечает он.

"Ожидаемый профицит в ближайшие месяцы склоняет к пессимизму в отношении цен. Однако текущий спрос остается сильным, что не дает "медведям" в полной мере перехватить инициативу на фьючерсном рынке. Неоднозначное влияние на рисковые активы оказали итоги заседания ФРС США. Несмотря на явное ужесточение риторики регулятора, фондовые индексы и цены на commodities подскочили в цене. Вероятно, рынок ожидал более жестких заявлений, и риторика Пауэлла оказала на инвесторов успокаивающее впечатление. Тем не менее риски дальнейшего ужесточения монетарной политики и укрепления доллара США актуальны для цен на сырьевые товары, в том числе нефть", - пишет Галактионов в комментарии.

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