"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Аналитики "Финама" сохраняют прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 435,1 рубля за штуку, привилегированных - на уровне 391,6 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Сбербанк 15 декабря провел "День инвестора", в ходе которого основной фокус был сделан на нефинансовых бизнесах. Банк заявил, что намерен больше вкладываться в экосистему для наращивания рыночных позиций, при этом прогноз по общим инвестициям в нефинансовый сегмент на конец 2023 года был повышен с 7% до 10% от капитала. Банк также сообщил, что изучает возможность объединения нескольких своих активов в сфере электронной коммерции (в которых у него есть контроль), что должно позволить реализовать эффекты операционной синергии, а также снизить затраты на привлечение клиентов. При этом руководство банка заявило, что в перспективе часть нефинансовых бизнесов может быть продана, а часть может быть выведена на биржу. В целом можно отметить, что нефинансовый бизнес Сбербанка развивается очень высокими темпами. Так, выручка в этом сегменте за первые 9 месяцев этого года взлетела в 2,8 раза в годовом выражении - до 121,7 млрд руб., что хорошо согласуется со стратегической целью банка, согласно которой среднегодовые темпы роста нефинансовых сервисов в период до конца 2023 года должны составлять свыше 100% в год, - указывает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. - В то же время убыток по EBITDA в нефинансовом бизнесе более чем утроился и достиг 25 млрд руб. Это подтверждает наше мнение, что ожидать финансовой отдачи от нефинансовых сервисов пока не приходится. Тем не менее на данный момент они весьма неплохо вписываются в экосистему банка, способствуя привлечению и удержанию клиентов, и эта их роль будет только возрастать в будущем".

Что касается традиционного банковского бизнеса, здесь прогнозы Сбербанка также выглядят весьма уверенно, отмечает эксперт "Финама".

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