Среднесрочные перспективы индекса Мосбиржи позитивны - BCS Express

Среднесрочные перспективы индекса Мосбиржи позитивны, считает эксперт BCS Express Ваасилий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи закрепился выше 3700 пунктов. В среднесрочной перспективе ожидания остаются положительными. Позитивный взгляд главным образом по наиболее ликвидным "голубым фишкам" нефтегазового и банковского секторов. Удержание длинных позиций в расчете на снижение геополитического дисконта и сохранение относительно высоких цен на энергоносители выглядит оправданным, - пишет аналитик инвесткомпании. - Что касается краткосрочных перспектив, то на западных площадках появляются признаки небольшой коррекции, так что и у нас скорость восстановления замедлится".

Также Карпунин отмечает, что рост на отечественном рынке затронул не все акции. "Ряд бумаг практически не отскочил, показав слабую динамику. Например, это девелоперы: "ЛСР" и "ГК ПИК". Высокого спроса в этом секторе пока не наблюдается. На фоне дивидендных "гэпов" на графиках нет существенного отскока в "М.Видео" и "Юнипро". Незначительный подъем в "Интер РАО" и "Аэрофлоте". Относительно слабо выглядят акции "Совкомфлота", "Россети" (ао), OKEY Group. Само по себе отставание обозначенных бумаг не является сигналом к покупке в расчете на догоняющее движение. Скорее это повод проанализировать фундаментальные причины, по которым образовался дисконт", - указывает эксперт.

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