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17 декабря 2021 года 09:35

Nasdaq упал на 2,5% вслед за акциями техкомпаний

Фондовые индексы США снизились в четверг. Фондовые рынки стран АТР в основном торгуются в минусе в пятницу. Нефть дешевеет на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг "в минусе", при этом Nasdaq Composite упал на 2,5% вслед за существенным снижением котировок акций технологических компаний.

Инвесторы оценивали итоги последних в этом году встреч руководителей крупнейших ЦБ мира, а также многочисленные статданные.

Федрезерв в среду сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. Исходя из опубликованных прогнозов, все руководители американского ЦБ ожидают повышения процентной ставки в 2022 году, при этом 10 из 18 членов совета ожидают трех повышений базовой ставки в следующем году.

Банк Англии в четверг неожиданно повысил базовую ставку до 0,25% годовых с 0,1%. Консенсус-прогнозы в целом не предусматривали изменения параметров денежно-кредитной политики, однако многие аналитики допускали возможность подъема ставки на декабрьском заседании.

Между тем Европейский центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, увеличилось на 11,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,679 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в четверг.

Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составляло 1,502 млн, а не 1,52 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек в США в ноябре до 1,568 млн по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 18 тыс. - до 206 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 188 тыс. Первоначально сообщалось о том, что показатель падал до 184 тыс., то есть до минимума с сентября 1969 года.

Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 200 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%.

Котировки акций Delta Air Lines (SPB: DAL) снизились по итогам торгов на 2,2%, хотя в начале сессии росли. Авиакомпания заявила, что её показатели рентабельности и прибыли в расчете на акцию превысят допандемийный уровень к 2024 году. Также она улучшила прогноз на четвертый квартал текущего года и теперь ожидает, что её скорректированная доналоговая прибыль составит $200 млн.

Цена бумаг Lennar Corp. (SPB: LEN) рухнула на 4,1%. Одна из крупнейших строительных компаний США в четвертом финансовом квартале (сентябрь-ноябрь) увеличила чистую прибыль на 35%, выручку - на 17%, тем не менее, показатели оказались хуже ожиданий аналитиков.

Adobe Inc. (SPB: ADBE) в четвертом квартале 2021 финансового года сократила чистую прибыль на 45% и дала слабый прогноз на текущий квартал и год. Это вызвало падение котировок бумаг крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений более чем на 10%.

Среди компонентов индекса Dow Jones наиболее сильно подешевели бумаги представителей технологического сектора Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,9%, Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) - на 2,7%, а также Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,4%.

Кроме того, существенно снизилась стоимость Tesla (SPB: TSLA) - на 5%, Skyworks Solutions (SPB: SWKS) Inc. - на 8,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 6,8%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 5,4%.

В то же время цена акций Accenture (SPB: ACN) взлетела на 6,7%. Консалтинговая компания в первом квартале 2022 финансового года (сентябрь-ноябрь) увеличила чистую прибыль на 20% и улучшила прогноз на весь фингод.

Genuine Parts Co. (SPB: GPC), занимающаяся дистрибьюцией автомобильных и промышленных запчастей, товаров для офиса и электрооборудования, объявила о покупке Karman Distribution Group за $1,3 млрд у частной инвестфирмы Littlejohn & Co. На этой новости акции Genuine Parts выросли на 2,3%.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 29,79 пункта (0,08%) и составил 35897,64 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 41,18 (0,87%) - до 4668,67 пункта.

Nasdaq Composite упал на 385,15 пункта (2,47%), составив на закрытие 15180,43 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном торгуются в минусе в пятницу. Исключением являются австралийский и южнокорейский биржевые индексы, которые слабо растут.

Инвесторы оценивают итоги заседаний крупнейших центробанков в мире - ФРС, Банка Англии, ЕЦБ и Банка Японии.

Федрезерв в среду сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. Исходя из опубликованных прогнозов, все руководители американского ЦБ ожидают повышения процентной ставки в 2022 году, при этом 10 из 18 членов совета ожидают трех повышений базовой ставки в следующем году.

Банк Англии в четверг неожиданно повысил базовую ставку до 0,25% годовых с 0,1%. Консенсус-прогнозы в целом не предусматривали изменения параметров денежно-кредитной политики, однако многие аналитики допускали возможность подъема ставки на декабрьском заседании.

Между тем Европейский центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Японский Nikkei к 8:05 МСК снизился на 1,6%.

Банк Японии сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам двухдневного заседания, завершившегося в пятницу.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении банка.

ЦБ страны также сообщил, что намерен начать сокращать объемы скупки корпоративных бондов с апреля следующего года до примерно 5 трлн иен ($43,97 млрд) с предыдущего лимита в 20 трлн иен. В результате этого решения объем кредитных активов компаний, принадлежащих Банку Японии, вернется к уровню начала пандемии коронавируса в 2020 году.

"Финансовые условия в стране в целом улучшились", - говорится в заявлении банка.

Еще одним решением банка стало продление специальной программы заимствования, нацеленной на поддержку малого бизнеса, которое было принято на фоне неопределенности из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

На японской бирже котировки акций автопроизводителя Toyota Motor Corp. снижаются на 1,3%, крупнейшего розничного торговца в Азии Fast Retailing Co. - на 1,1%, инвесткомпании SoftBank Group Corp. - на 2,1%, интернет-компании Rakuten Group Inc. - на 1,9%.

Гонконгский Hang Seng к 8:25 МСК опустился на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,9%.

Оценка роста китайской экономики в 2020 году пересмотрена до 2,2% с 2,3%, озвученных в начале текущего года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Больше всего в отрицательную сторону был пересмотрен рост в секторе гостеприимства - на 3,7 процентных пункта, до 16,8%. Увеличение объемов сектора недвижимости составило 1,3%, что на 1,6 процентных пункта меньше ранее озвученного показателя.

Больше всего на гонконгской бирже в четверг дешевеют бумаги интернет-компаний JD.com Inc. (-3,8%), Meituan (-5,6%), Alibaba Group Holding Ltd. (-4%) и автопроизводителя BYD Co. Ltd. (-3,9%).

Южнокорейский Kospi к 8:35 МСК прибавил 0,04%.

Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. снижается на 0,5%, производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. растет на 1,1%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. дешевеют почти на 1%, в то время как акции Hyundai Motor Co. Ltd. дорожают на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Стоимость горнодобывающей Fortescue Metal Group выросла на 0,9%, других представителей отрасли BHP Group Ltd. и Evolution Mining Ltd. - на 0,3% и 4,2% соответственно.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущих торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК составляет $74,3 за баррель, что на $0,72 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,14 (1,5%) - до $75,02 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,6 за баррель, что на $0,78 (1,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $1,51 (2,13%) и составила $72,38 за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали общее увеличение аппетита к риску на мировых рынках благодаря решениям Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в США.

Между тем в пятницу трейдеры начали переоценивать прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

В Великобритании в четверг выявили более 88 тыс. случаев заражений коронавирусом, что является максимальным с начала пандемии COVID-19 суточным показателем, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на официальные данные. Согласно этим данным, за сутки было выявлено 88 376 заражений. Это почти на 10 тыс. больше зафиксированного накануне предыдущего рекордного прироста.

Еще две недели назад этот показатель находился на отметке около 53 тыс. Для сравнения, до этого рекордный показатель фиксировали в начале января, он составил около 67,7 тыс. случаев инфицирования.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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