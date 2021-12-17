Цены рублевых корпбондов в пятницу могут умеренно просесть из-за ухудшения внешнего фона

Москва. 17 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут умеренно просесть из-за ухудшения внешней конъюнктуры после локального роста фондовых площадок и нефти на фоне состоявшихся заседаний крупнейших мировых центробанков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США рост фондовых индексов после заседания Федрезерва сменился к закрытию торгов в четверг откатом (индикаторы потеряли 0,1-2,5%), лидировал Nasdaq (-2,5%) из-за упавших акций технологических компаний.

Федрезерв в среду сохранил процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. Исходя из опубликованных прогнозов, все руководители американского ЦБ ожидают повышения процентной ставки в 2022 году, при этом 10 из 18 членов совета ожидают трех повышений.

Банк Англии в четверг неожиданно повысил базовую ставку до 0,25% годовых с 0,1%. Консенсус-прогнозы в целом не предусматривали изменения параметров денежно-кредитной политики, однако многие аналитики допускали возможность подъема ставки на декабрьском заседании.

Между тем Европейский центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,5% к октябрю, при прогнозах роста на 0,7%. Число новостроек в США в ноябре увеличилось на 11,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,679 млн в пересчете на годовые темпы, тогда как эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,568 млн. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 18 тыс. - до 206 тыс., аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 200 тыс.

Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, говорится в сообщении, распространенном Белым домом. Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет в пределах 0,2%).

На нефтяном рынке цены в пятницу также корректируются вниз после роста накануне на данных о снижении запасов в США и решениях ФРС.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 06:46 МСК составила $74,44 за баррель (-0,8% и +1,5% в четверг), январская цена WTI - $71,78 за баррель (-0,8% и +2,1% накануне).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,297 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,949 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 декабря вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 726,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,48%), "Роснефть-001Р-04" (+0,45%) и "ВЭБ.РФ-001Р-21" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (-0,34%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,08%) и "ВЭБ.РФ-001Р-16" (-0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) полностью разместил 3-летние облигации серии БO-11-002P с офертой через 1,5 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 14 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,6% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 9,83% годовых. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей.

Альфа-банк завершил размещение облигаций серии 002Р-16 со сроком обращения 1,5 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 9 декабря. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,55% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов.

ООО "РЕСО-лизинг" завершило размещение 4-летних облигаций серии БО-06 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 14 декабря. По итогам маркетинга, спред по облигациям был установлен в размере 2,2% годовых к ставке RUONIA. Ставки купонов определяются по формуле с учетом ежедневного уровня RUONIA на каждый 7-й день, предшествующий каждой дате купонного периода, увеличенного на спред. Начиная с мая текущего года компания выходила на долговой рынок пять раз и разместила облигации на 15,5 млрд рублей.