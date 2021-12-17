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17 декабря 2021 года 08:38

Рубль в пятницу утром слегка слабеет к доллару и евро в условиях внешнего негатива

Москва. 17 декабря. Доллар США и евро незначительно укрепляются на старте торгов "Московской биржи" в пятницу, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,7-73,88 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,83 руб./$1 (+7,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,635 руб./EUR1 (+6 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,97 коп. к уровню закрытия 16 декабря, до 78,24 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,92 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 47,79 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов 17 декабря на фоне негативных внешних сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе нефтяных площадок.

Инвесторы также находятся в ожидании заседания Банка России, которое состоится в пятницу. Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5%, на фоне развития ситуации с инфляцией. Некоторые экономисты, допуская шаг в 100 б.п., в качестве базового варианта прогнозируют повышение ставки на очередные 75 б.п. - до 8,25%

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $74,37 за баррель, что на 0,87% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,67 за баррель, что на 0,98% ниже цены на закрытие рынка 16 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 1,64%, китайский CSI300 - на 1,31 %. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшается на 0,3%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг "в минусе", при этом Nasdaq упал на 2,5% вслед за существенным снижением котировок акций технологических компаний.

Инвесторы оценивали итоги последних в этом году встреч руководителей крупнейших ЦБ мира, а также многочисленные статданные.

Федрезерв в среду сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. Исходя из опубликованных прогнозов, все руководители американского ЦБ ожидают повышения процентной ставки в 2022 году, при этом 10 из 18 членов совета ожидают трех повышений базовой ставки в следующем году.

Банк Англии в четверг неожиданно повысил базовую ставку до 0,25% годовых с 0,1%. Консенсус-прогнозы в целом не предусматривали изменения параметров денежно-кредитной политики, однако многие аналитики допускали возможность подъема ставки на декабрьском заседании.

Между тем Европейский центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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