Рубль вечером сократил прирост к доллару и развернулся вниз к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 16 декабря. Доллар отыграл часть потерь, евро перешел к росту на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании решения Банка России по ключевой ставке на заседании совета директоров регулятора в пятницу, 17 декабря.

Курс доллара США составил 73,66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,28 руб./EUR1, подорожав на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,8 копейки - до 77,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял почти весь прирост к доллару и развернулся вниз к евро на вечерних торгах вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар активно дешевеет к евро на Forex после череды заседаний ведущих мировых центробанков, состоявшихся в последние дни.

Так, Банк Англии по итогам декабрьского заседания преподнес рынкам сюрприз, повысив базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1%. В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил ключевые ставки без изменений по итогам заседания в четверг, при этом решив продлить сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках PEPP, как минимум, до конца 2024 года.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Совет управляющих ЕЦБ продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в первом квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем квартале. Выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года, говорится в сообщении ЕЦБ. При этом ЕЦБ решил продлить сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках PEPP, как минимум, до конца 2024 года.

Кроме того, ЕЦБ принял решение ускорить темпы реализации запущенной ранее программы выкупа активов Asset Purchase Programme (APP). ЕЦБ будет выкупать активы на 40 млрд евро в месяц во втором квартале 2022 года и на 30 млрд евро - в третьем квартале 2022 года.

Федрезерв днем ранее сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщила, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. С января ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до $40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд.

В ноябре и декабре объемы выкупа UST понижались ежемесячно на $10 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд. Таким образом, темпы сворачивания программы покупки бондов ускоряются.

Число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, увеличилось на 11,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,679 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в четверг. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек в США в ноябре до 1,568 млн.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 18 тыс. - до 206 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 188 тыс. Первоначально сообщалось о том, что показатель падал до 184 тыс., то есть до минимума с сентября 1969 года. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 200 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%.

Участники торгов ждут увеличения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров Банка России, которое состоится в пятницу, 17 декабря. Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5%, на фоне развития ситуации с инфляцией. Некоторые экономисты, допуская шаг в 100 б.п., в качестве базового варианта прогнозируют повышение ставки на очередные 75 б.п. - до 8,25%

Банк России, повысив ключевую ставку в октябре на 75 б.п. - до 7,5%, сопроводил решение ястребиным сигналом о будущей направленности денежно-кредитной политики. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях, отметил тогда регулятор.

Совет директоров ЦБ на декабрьском заседании будет рассматривать варианты от сохранения ставки до ее повышения на 100 б.п., заявила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина. При этом руководство ЦБ отметило, что сохранение ставки или ее повышение на 25 б.п. маловероятно.

ЦБ также не исключал уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь. "Наш базовый сценарий предусматривает диапазон повышения ставки от 0 до 100 базисных пунктов. Сейчас мы прогнозируем, что мы идем по базовому сценарию. Но мы ждем месячных данных по инфляции за ноябрь, проанализируем эти данные и затем, возможно, обновим наши прогнозы. Сейчас мы находимся на высокой границе диапазона, но в базовом сценарии. В базовом сценарии мы прогнозируем самый большой шаг повышения ставки - 100 базисных пунктов", - сказала Набиуллина в начале декабря.

Годовая инфляция в России в ноябре, по данным Росстата, ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября. На 13 декабря инфляция в годовом выражении замедлилась до 8,11% с 8,28% на 6 декабря.

Инфляционные ожидания в декабре подскочили с 13,5% до 14,8%, следует из оперативного опроса "инФОМ" по заказу ЦБ РФ. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также выросла - с 16,2% до 17,7%.

Последний раз резкий рост инфляционных ожиданий населения наблюдался в октябре 2021 года, тогда они превысили локальный максимум июля 2021 года и достигли максимума с ноября 2016 года.

Инфляционные ожидания населения в ноябре составили 13,5%, снизившись на 0,1 процентного пункта (п.п.) к октябрю.

Динамика инфляционных ожиданий является одним из основных факторов, на которые Банк России обращает внимание при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, на фоне существенной коррекции российского фондового рынка рублю пока удается оставаться в пределах довольно узких торговых коридоров 73,2-74,2 руб./$1 и 82,5-84 руб./EUR1. "Несмотря на сложную геополитическую повестку (отсутствие позитива после переговоров Байден-Путин, сложности с запуском "Северного потока 2"), ЦБ делает четкие шаги по борьбе с инфляцией, и ожидаемое повышение ключевой ставки в эту пятницу на 100 б.п. вкупе с высокими ценами на нефть (Brent в районе $74) не дают российской валюте ослабляться. Волатильность валютных пар может вырасти после пятничного решения ЦБ", - говорит Капитанов.

"Банк Англии неожиданно впервые за 3 года повысил ставку на 15 б.п. до 0,25% и стал первым из крупных мировых ЦБ, кто дал старт нормализации денежно-кредитной политики в посткоронавирусный период. (. . .) ЕЦБ по итогам заседания в четверг не изменил свои ставки и сообщил, что замедлит скупку активов в рамках экстренной программы (PEPP) в следующем квартале и завершит ее в марте 2022 года. При этом принято временно увеличить ежемесячный объем регулярной программы покупки облигаций (APP). (. . .) В итоге мы видим, что в Европе стратегия денежно-кредитной политики остается вполне стимулирующей. ЕЦБ намерен крайне осторожно сокращать поддержку, что с оптимизмом было воспринято инвесторами фондового рынка", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть растут вечером в четверг более чем на 1% после публикации данных министерства энергетики США, показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов сырья в стране.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что спрос на энергоносители остается высоким, несмотря на появление нового штамма COVID-19 "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 1,41% - до $74,92 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,91% - до $72,01 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей - до 428,29 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 1,7 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 декабря на 28,02 копейки, до 73,5708 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,04 копейки, до 83,1571 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 30,16 копейки по отношению к среде и составил 73,4976 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 37,39 копейки и составил 73,5157 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 802,229 млн, из которых $730,234 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 71,995 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 8,49 копейки, до 83,1079 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 6,67 копейки и составил 83,1721 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR625,161 млн, из которых EUR174,459 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR450,702 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного поднялись в четверг в ожидании повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 17 декабря. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 7,68% и 7,89% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - до 8,81% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 9,16% и 9,28% годовых соответственно.