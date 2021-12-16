Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне влияния на рынок противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 15 декабря и составила 113,88% от номинала, что соответствует доходности 1,945% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла на 11 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,11% от номинала, что соответствует доходности 0,775% годовых (снижение на 4,5 базисного пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день на 5 пунктов и составил 117 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде на 43 базисных пункта - до 137,4% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 3,42% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали за день на 25 базисных пунктов, до 131,89% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 3,43% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 3 базисных пункта - до 109,96% от номинала, что соответствует доходности 2,37% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), евробонды с погашением в 2023 году подешевели также на 3 базисных пункта, до 105,715% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 1,535% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 3 базисных пункта, подешевев до 127,85% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,575% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 18 базисных пунктов - до 108,8% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта и составила 2,53% годовых).

"Близится к завершению "неделя центральных банков". Вчера свой вердикт вынесла Федеральная резервная система, а сегодня состоялись заседания ЕЦБ и Банка Англии. Традиционно, наиболее значимым для мировых долговых рынков является заседание Федрезерва, который накануне объявил свои решения и в отношении процентных ставок, и в отношении скорости сокращения объемов выкупа активов. В целом решения американского регулятора оказались в рамках ожиданий, поэтому не вызвали каких-то резких движений. При этом если вчера доходности US Treasuries слегка подросли, то сегодня утром они немного снизились. Вместе с тем, после того как Банк Англии объявил о первом за последние несколько лет повышении процентной ставки, доходности базовых активов вновь пошли вверх, но ближе к вечеру опять стали снижаться. Ситуация с коронавирусом выступает в качестве сдерживающего резкое ужесточение монетарной политики фактора и соответственно не позволяет активно расти базовым процентным ставкам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Завтра нас ждет заседание ЦБ РФ, но оно в большей степени скажется на динамике рублевых гособлигаций. Что же касается валютных бумаг, то здесь наиболее значимым фактором остается геополитика, а новых сообщений на эту тематику в последние два дня не поступает, что в целом играет стабилизирующую роль. Но если геополитический фон вокруг России постепенно начнет улучшаться, то это может вызвать заметный рост котировок российских еврооблигаций", - считает Агарзаев.

Американский Федрезерв сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. С января ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до $40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд. В ноябре и декабре объемы выкупа UST понижались ежемесячно на $10 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд. Таким образом, темпы сворачивания программы покупки бондов ускоряются.

Из текста заявления по итогам заседания исчезла фраза о том, что высокая инфляция является временным явлением. Кроме того, опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 10 из 18 руководителей Федрезерва ожидают трех повышений ставки в следующем году. Медианный прогноз предполагает, что ставка составит 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023 года, 2,1% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

Банк Англии по итогам декабрьского заседания преподнес рынкам сюрприз, повысив базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1% годовых. Британский регулятор повысил ставку первым среди крупнейших центробанков мира и допустил, что "некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозного периода, вероятно, будет необходимо для достижения целевого показателя инфляции на уровне 2% на долговременной основе". Британский ЦБ также единогласно принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов.