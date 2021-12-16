Рынок акций РФ превысил 3750п по индексу Мосбиржи на общемировом оптимизме, Ozon и Мечел раллировали на 11-20%

Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью после заседания мировых центробанков (Федрезерва, ЕЦБ, Банка Англии), индекс Мосбиржи превысил рубеж 3750 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний на фоне укрепления рубля, раллировали на 11-20% бумаги Ozon и "Мечела".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3750,36 пункта (+3,6% -максимальный прирост с мая 2020 года), индекс РТС - 1604,7 пункта (+4,1% - максимум с ноября 2020 года); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 11%.

Доллар просел до 73,67 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали расписки OZON (+11%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+6,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+6,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+6,5% и +5,3% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+4,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,9%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,2%), "Московской биржи" (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +1,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%).

Раллировали не входящие в расчет основных индексов акции "Мечела" (+20,3% и +12,6% "префы").

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынки выросли после того, как Федрезерв США сообщил о своей готовности корректировать монетарную политику в случае необходимости в обе стороны и может сдерживать инфляцию, ужесточая риторику без последствий для мирового экономического роста. Учитывая, что геополитическая напряженность отступила на задний план, российский рынок акций восстанавливает потери начала недели.

Старший портфельный управляющий "Сбер управление активами" Дмитрий Постоленко также полагает, что оптимизм рынков подогревается надеждами на успех Федрезерва в борьбе с растущей инфляцией.

Нефть также сохраняет попытки роста, в ближайшее время цены на энергоносители останутся высоковолатильными. Краткосрочный ориентир по нефти сорта Brent составляет $73-76 за баррель.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, внешний фон в четверг указывал на повсеместный спрос на рискованные активы, рынок акций РФ стал частью этого процесса. ФРС сигнализировала, что верит в сильную американскую экономику, но готова корректировать повышение ставки, если коронавирус будет замедлять экономическую экспансию. Такая гибкость понравилась инвесторам, которые решили, что еще найдется время для предрождественского ралли. ЕЦБ также рапортовал о том, что будет очень осторожно сокращать свою поддержку, чтобы не навредить экономике. Рынок опасался усиления "ястребиных" ноток в комментариях Центробанка Европы, но этого не произошло. Поэтому на европейских фондовых площадках также царил оптимизм.

Банк Англии неожиданно впервые за 3 года повысил ставку (до 0,25%) и стал первым из крупных мировых ЦБ, кто дал старт нормализации денежно-кредитной политики в посткоронавирусный период. Опубликованные на этой неделе данные по инфляции и занятости в Великобритании однозначно указывали на то, что Банк Англии должен повышать ставку, однако инвесторы предположили, что из-за "омикрона" регулятор передвинет свое решение повысить ставку на 2022 год. Теперь рынок закладывается на следующее повышение ставки на 25 б.п. в феврале и на уровень 1% к концу 2022 года. Перспектива цикла повышения ставок в следующем году стимулировала рост акций банковского сектора, что было основным драйвером роста британского индекса FTSE 100.

Рынок нефти локально просел после известий о повышении ставки Банком Англии. С другой стороны, Китай все же ограничивает поездки в праздничные дни, чтобы попытаться сдержать распространение нового штамма. Это вызывает озабоченность в отношении спроса в начале 2022 года. Цены на газ в Европе уверенно росли в четверг: стоимость ближнего контракта на голландской площадке TTF достигала 135 евро за мегаватт-час, что эквивалентно приблизительно $1565 за тыс. кубометров. Федеральное сетевое агентство Германии сообщило в четверг, что не ожидает решения о сертификации "Северного потока 2" в первой половине 2022 года. При этом российский МИД на прошлой неделе выражал надежду на то, что газопровод получит сертификацию весной. Поэтому сегодняшняя новость разочаровала участников рынка. Прогнозы погоды указывают на то, что в Европе в ближайший месяц температура может быть ниже среднего для этого периода времени уровня, а газохранилища в Европе заполнены менее чем на 2/3.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин полагает, что основными причинами роста рынка акций РФ стали позитивный внешний фон, некоторое затишье в геополитике и подъем цен на сырьевые товары. В целом, рынки были готовы к сценарию более уверенного сворачивания Федрезервом сверхмягкой ДКП, поэтому наступившая определенность стала почвой для активизации покупок. ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку неизменной, как и Банк Швейцарии, а Банк Англии неожиданно ключевую ставку повысил.

В пятницу эстафету заседаний регуляторов продолжат Банк Японии и ЦБ РФ. Банк России, по ожиданиям, повысит ключевую ставку на 75-100 б.п. При отсутствии выраженного внешнерыночного и геополитического негатива подъем российского рынка в конце недели может продолжиться, сдерживать активность покупок может фактор пятницы. Индекс МосБиржи 17 декабря может двигаться в пределах 3700-3800 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, американский рынок акций отреагировал на решения ФРС бурным ростом, следом подтянулись остальные рынки. Однако все-таки увлекаться покупками не следует, риски возобновления коррекции высоки. Фондовая Америка находится вблизи исторических максимумов - не исключено, что они могут быть переписаны, но особых драйверов роста нет, в любой момент может начаться фиксация прибыли, которая негативно отразится и на отечественном рынке акций.

О каком-то полноценном восстановлении российских акций можно будет рассуждать только после того, как индекс МосБиржи уйдет выше 3800 пунктов. До этого, скорее всего, он будет настроен протестировать на прочность цель падения 3500 пунктов, считает Антонов.

Федрезерв накануне сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых, что совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка. Федрезерв также сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в январе на $30 млрд: US Treasuries - на $20 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд.

Также ФРС не преподнесла сюрпризов, подтвердив ожидания трех подъемов базовой ставки в 2022 году. Медианный прогноз предполагает, что ставка составит 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023 года, 2,1% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

Кроме того, ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,5% с 5,9%, ожидает подъем на 4% в 2022 году; регулятор повысил прогноз инфляции в США на 2021 год до 5,3% с 4,2%, ожидает инфляцию в 2,6% в 2022 году и на уровне 2,3% - в 2023 году.

По итогам заседания ФРС глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что высокая инфляция в США сохраняется дольше, чем ожидалось, и основной причиной этого является пандемия COVID-19. По его словам, ускорение процесса сворачивания программы выкупа активов обусловлено высокими темпами роста потребительских цен.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 1,2-1,4%) и США (индексы S&P 500 и Dow прибавили 0,3-0,7%, просел на 0,6% Nasdaq).

Банк Англии по итогам декабрьского заседания преподнес рынкам сюрприз, повысив базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1%. Британский ЦБ также единогласно принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов. Консенсус-прогнозы в целом не предусматривали изменения параметров денежно-кредитной политики Банка Англии, однако многие аналитики допускали возможность подъема ставки на декабрьском заседании.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил ключевые ставки неизменными и принял решение продолжить выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в первом квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем квартале. Выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года, говорится в сообщении ЕЦБ. При этом ЕЦБ решил продлить сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках PEPP, как минимум, до конца 2024 года.

ЕЦБ повысил прогноз инфляции в еврозоне в 2023 году до 1,8% с 1,5%, ждет инфляцию в 2024 году на уровне 1,8%. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, экономика еврозоны превысит допандемийный уровень в I квартале 2022 года.

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,5% к октябрю при прогнозах роста на 0,7%, сообщает Trading Economics.

Число новостроек в США в ноябре увеличилось на 11,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,679 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,568 млн.

Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 18 тыс. - до 206 тыс., аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 200 тыс.

Нефть в четверг дорожает на данных о снижении запасов в США и решениях ФРС. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $75,18 за баррель (+1,8% и +0,2% в среду), январская цена WTI - $72,49 за баррель (+2,3% и +0,2% накануне).

Поддержку рынку оказало более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США, показавшее, что спрос на энергоносители остается высоким, несмотря на появление нового штамма COVID-19 "омикрон".

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,7 млн), запасы бензина снизились на 719 тыс. баррелей (ожидался рост на 2,05 млн), резервы дистиллятов сократились на 2,85 млн баррелей (ожидалось повышение на 1 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9,7%), АДР Cian (MOEX: CIAN) (+8,1%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+7,3%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+6,1%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+5,9%), OR Group (MOEX: ORUP) (+5,6%).

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,3%, до 3009 рублей) утвердил цену размещения новых акций на уровне 3,063 тыс. рублей за бумагу, сообщила компания. Объем допэмиссии составляет 10 млн 261,753 тыс. акций (она проводится для выкупа 50% в СП "Тамбовская индейка" у испанской Grupo Fuertes). Таким образом, стоимость всего выпуска составляет 31,427 млрд рублей.

При определении цены размещения одной акции совет директоров принял во внимание средневзвешенную стоимость одной акции, сформировавшуюся на бирже за 31 день, говорится в сообщении.

Снизились после отсечки дивидендов за 9 месяцев акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-5,7%, до 2,585 рубля; дивиденды - 0,1903 рубля на акцию) и GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,3%, до 2018,5 рубля; дивиденды - 73,65 рубля).

Также просели акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,1%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 154,85 млрд рублей (из них 35,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 28,03 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10,85 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").