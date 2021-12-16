Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 17 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- розничные продажи Великобритании в ноябре (10:00 МСК);

- индекс цен производителей Германии в ноябре (10:00 МСК);

- индекс делового климата Германии Ifo в декабре (12:00 МСК);

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13:00 МСК);

- заседание ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (13:30 МСК);

- пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания (15:00 МСК);

- акции "ЛУКОЙЛа" последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2021г.

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