Средне- и долгосрочные перспективы цены акций Распадской позитивны - BCS Express

BCS Express позитивно оценивает средне- и долгосрочные перспективы котировок акций "Распадской", сообщается в комментарии.

Инвестиционный кейс "Распадской" заметно улучшился в 2021 году, угольная компания приобрела "Южкузбассуголь", тем самым использовав скопившиеся запасы "кэша" и нарастив операционные и финансовые показатели, констатирует эксперт Дмитрий Пучкарев. Вскоре "Распадская" должна быть выделена из Evraz, что даст ей большую гибкость при принятии управленческих решений, отмечает он.

"Кроме того, "Распадская" в 2021 году качественно улучшила дивидендную политику - теперь компания будет направлять на дивиденды 100% от FCF при отношении чистый долг/EBITDA ниже 1,0х. По итогам 9 месяцев 2021 года совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 28 рублей на акцию, дивидендная доходность составляет 7,3%, - пишет аналитик. - В целом в 2022 году дивиденды "Распадской" ожидаются в диапазоне 65-195 рублей на акцию, дивидендная доходность - 17-25%".

Средне- и долгосрочные ожидания по бумагам эмитента позитивные, указывает Пучкарев. В котировки акций "Распадской" сейчас не до конца заложены те позитивные изменения, которые произошли с компанией в последний год, считает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.