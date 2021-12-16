"Префы" Мечела - ставка на дивиденды за 2021г - BCS Express

Привилегированные акции "Мечела" интересны как ставка на крупные дивиденды по итогам 2021 года - вероятная дивидендная доходность составляет 29-40%, сообщается в комментарии BCS Express.

"Котировки акций "Мечела" растут на торгах в четверг, при этом каких-то значимых инфодрайверов в бумаге не появлялось. Причиной позитивной динамики видится технический отскок после слабости российского рынка в последние недели. По мере "переваривания" геополитической напряженности инвесторы вновь начинают проявлять интерес к отечественным активам". - отмечают эксперты инвесткомпании.

Привилегированные акции эмитента интересны как ставка на крупные дивиденды по итогам 2021 года, считают аналитики. "Компания стала бенефициаром роста цен на сталь и уголь, а также получила позитивные курсовые переоценки на укреплении рубля. Дивиденды за 2021 год могут достичь 80-110 рублей на акцию. Дивидендная доходность в таком случае составит 29-40%", - указывают они.

"Долгосрочный взгляд на акции "Мечела" при этом сдержанный. Сейчас нет уверенности в устойчивости выплат, повышенные риски в себе несет сравнительно высокая долговая нагрузка. В обыкновенных акциях очевидную инвестиционную идею сложно обозначить. В последние годы дивиденды по ним не начисляются, и даже при текущей позитивной конъюнктуре на рынке угля вероятность их выплаты низкая. Бумаги исторически характеризуются повышенной волатильностью и подходят не всем инвесторам", - пишут эксперты в комментарии.

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