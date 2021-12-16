"Финам" рекомендует покупать акции Совкомфлота с прогнозной ценой 92,6 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой 92,6 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе котировки акций "Совкомфлота" обладают потенциалом роста на фоне улучшения рыночной конъюнктуры танкерного рынка и восстановления фрахтовых ставок. При этом компания заключает новые долгосрочные контракты с крупнейшими представителями нефтегазового сектора, что позволяет стабильно увеличивать объем законтрактованной будущей выручки", - отмечает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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