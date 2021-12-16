.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Дивдоходность акций М.Видео за 2022г может составить 13-16% - BCS Express
.
16 декабря 2021 года 17:05
Дивдоходность акций М.Видео за 2022г может составить 13-16% - BCS Express
Дивидендная доходность акций "М.Видео" по итогам 2022 года может составить 13-16%, сообщается в обзоре BCS Express. "Акции "М.Видео" в 2021 году выглядели довольно слабо. Во-первых, в целом спрос к ритейлу и защитным историям заметно ослаб на фоне ралли сырьевых рынков. Во-вторых, финансовые результаты компании не росли также сильно, как в 2020 году, из-за эффекта высокой базы - в прошлом году спрос на технику и электронику сильно вырос под угрозой локдаунов, - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. - Из-за невыразительной динамики котировок бумаг дивидендная доходность выросла. Дивиденды "М.Видео" в 2022 году ожидаются в диапазоне 70-85 руб. на акцию, дивидендная доходность составит 13-16%. Средне- и долгосрочные ожидания по акциям "М.Видео" умеренно позитивные. Высокая дивидендная доходность не является разовым моментом, хотя и не исключено небольшое снижение размера выплат в будущем". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МВИДЕО-АКЦИИ-ДИВДОХОДНОСТЬ
.
16 декабря 2021 года 19:55
Москва. 16 декабря. Доллар отыграл часть потерь, евро перешел к росту на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании решения Банка России по ключевой ставке на заседании совета директоров регулятора в пятницу, 17 декабря. читать дальше
.16 декабря 2021 года 19:40
Рынок акций РФ превысил 3750п по индексу Мосбиржи на общемировом оптимизме, Ozon и Мечел раллировали на 11-20%
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью после заседания мировых центробанков (Федрезерва, ЕЦБ, Банка Англии), индекс Мосбиржи превысил рубеж 3750 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний на фоне укрепления рубля, раллировали на 11-20% бумаги Ozon и "Мечела". читать дальше
.16 декабря 2021 года 19:30
Москва. 16 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне влияния на рынок противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.16 декабря 2021 года 19:16
Банк России вероятно повысит ключевую ставку 17 декабря еще на 0,75-1%, и это плохая новость для экономики, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский. "Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря,... читать дальше
.16 декабря 2021 года 19:01
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 17 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - розничные продажи Великобритании в ноябре (10:00 МСК); - индекс цен... читать дальше
.16 декабря 2021 года 18:38
Покупка "Утконоса" усилит позиции "Ленты" в сфере онлайн-торговли продуктами питания, полагает аналитик "Атон" Виктор Дима. "Лента" приобретет "Утконос" за 20 млрд рублей ($270 млн). Для финансирования сделки "Лента" выпустит новые акции на сумму до 25,6 млрд руб. ($350 млн) по закрытой подписке.... читать дальше
.16 декабря 2021 года 18:04
BCS Express позитивно оценивает средне- и долгосрочные перспективы котировок акций "Распадской", сообщается в комментарии. Инвестиционный кейс "Распадской" заметно улучшился в 2021 году, угольная компания приобрела "Южкузбассуголь", тем самым использовав скопившиеся запасы "кэша" и нарастив... читать дальше
.16 декабря 2021 года 17:43
Привилегированные акции "Мечела" интересны как ставка на крупные дивиденды по итогам 2021 года - вероятная дивидендная доходность составляет 29-40%, сообщается в комментарии BCS Express. "Котировки акций "Мечела" растут на торгах в четверг, при этом каких-то значимых инфодрайверов в бумаге не... читать дальше
.16 декабря 2021 года 17:24
"Финам" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной ценой 92,6 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе котировки акций... читать дальше
.16 декабря 2021 года 16:46
"Фридом Финанс" повысил прогнозную стоимость акций Workday Inc. до $310 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем квартальные результаты Workday нейтрально: хотя темпы роста выручки продолжают ускоряться, менеджмент остается верен тактике... читать дальше
.16 декабря 2021 года 16:26
"Локо-Инвест" сохраняет прогноз повышения ключевой ставки Банка России на 100 б.п. по итогам заседания в пятницу, 17 декабря 2021 года, говорится в комментарии инвестиционной компании. Довольно неожиданно для многих и в опережение графика в четверг утром ЦБ опубликовал оперативный отчёт по... читать дальше
.16 декабря 2021 года 16:06
роятна высокая волатильность на мировых фондовых площадках в следующем году с активным перетеканием инвестиционных капиталов из "акций роста" в "акции стоимости", считает директор аналитического департамента инвестиционной компании "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Настоящее сообщение содержит... читать дальше
.16 декабря 2021 года 15:45
алитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций японской компании Nintendo после выхода последней отчетности эмитента, сообщается в комментарии. Прогнозная стоимость этих бумаг при этом была понижена экспертами с 72415 иен до 68012 иен за штуку на горизонте года на фоне снижения... читать дальше
.16 декабря 2021 года 15:39
Рубль днем поднимается к доллару и евро на фоне растущей нефти и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва. 16 декабря. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров регулятора в пятницу, 17 декабря. читать дальше
.16 декабря 2021 года 15:23
"Финам" рекомендует покупать акции Pinterest Inc. с прогнозной ценой $47,8 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 34,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Котировки акций Pinterest в 202 году продемонстрировали рост на 300%, но... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.