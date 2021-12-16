Дивдоходность акций М.Видео за 2022г может составить 13-16% - BCS Express

Дивидендная доходность акций "М.Видео" по итогам 2022 года может составить 13-16%, сообщается в обзоре BCS Express.

"Акции "М.Видео" в 2021 году выглядели довольно слабо. Во-первых, в целом спрос к ритейлу и защитным историям заметно ослаб на фоне ралли сырьевых рынков. Во-вторых, финансовые результаты компании не росли также сильно, как в 2020 году, из-за эффекта высокой базы - в прошлом году спрос на технику и электронику сильно вырос под угрозой локдаунов, - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. - Из-за невыразительной динамики котировок бумаг дивидендная доходность выросла. Дивиденды "М.Видео" в 2022 году ожидаются в диапазоне 70-85 руб. на акцию, дивидендная доходность составит 13-16%. Средне- и долгосрочные ожидания по акциям "М.Видео" умеренно позитивные. Высокая дивидендная доходность не является разовым моментом, хотя и не исключено небольшое снижение размера выплат в будущем".

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