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16 декабря 2021 года 15:39

Рубль днем поднимается к доллару и евро на фоне растущей нефти и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 16 декабря. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров регулятора в пятницу, 17 декабря.

Курс доллара США составил 73,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,98 руб./EUR1, подешевев на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,16 копейки - до 77,75 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 декабря на 28,02 копейки, до 73,5708 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,04 копейки, до 83,1571 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря росту нефти и ожиданиям увеличения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров Банка России. Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5%, на фоне развития ситуации с инфляцией.

Некоторые экономисты, допуская шаг в 100 б.п., в качестве базового варианта прогнозируют повышение ставки на очередные 75 б.п. - до 8,25%

Банк России, повысив ключевую ставку в октябре на 75 б.п. - до 7,5%, сопроводил решение ястребиным сигналом о будущей направленности денежно-кредитной политики. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях, отметил тогда регулятор.

Совет директоров ЦБ на декабрьском заседании будет рассматривать варианты от сохранения ставки до ее повышения на 100 б.п., заявила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина. При этом руководство ЦБ отметило, что сохранение ставки или ее повышение на 25 б.п. маловероятно.

ЦБ также не исключал уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь. "Наш базовый сценарий предусматривает диапазон повышения ставки от 0 до 100 базисных пунктов. Сейчас мы прогнозируем, что мы идем по базовому сценарию. Но мы ждем месячных данных по инфляции за ноябрь, проанализируем эти данные и затем, возможно, обновим наши прогнозы. Сейчас мы находимся на высокой границе диапазона, но в базовом сценарии. В базовом сценарии мы прогнозируем самый большой шаг повышения ставки - 100 базисных пунктов", - сказала Набиуллина в начале декабря.

Годовая инфляция в России в ноябре, по данным Росстата, ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября. На 13 декабря инфляция в годовом выражении замедлилась до 8,11% с 8,28% на 6 декабря.

Инфляционные ожидания в декабре подскочили с 13,5% до 14,8%, следует из оперативного опроса "инФОМ" по заказу ЦБ РФ. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также выросла - с 16,2% до 17,7%.

Последний раз резкий рост инфляционных ожиданий населения наблюдался в октябре 2021 года, тогда они превысили локальный максимум июля 2021 года и достигли максимума с ноября 2016 года.

Инфляционные ожидания населения в ноябре составили 13,5%, снизившись на 0,1 процентного пункта (п.п.) к октябрю.

Динамика инфляционных ожиданий является одним из основных факторов, на которые Банк России обращает внимание при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП).

Трейдеры ждут итогов заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые состоятся в четверг. ЕЦБ, вероятно, просигнализирует, что продолжит покупать облигации в течение некоторого времени и не повысит ставки в следующем году, полагают аналитики и экономисты.

При этом регулятор, как ожидается, подтвердит, что планирует завершить экстренную программу выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в назначенные сроки, отмечают эксперты.

Между тем распространение нового штамма коронавируса "омикрон" может сместить сроки ожидаемого повышения ставок, даже если это негативно скажется на уверенности потребителей и бизнеса, однако его последствия для инфляции остаются неопределенными, пишет CNBC.

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания на уровне 0-0,25% и объявила о наращивании темпов сокращения выкупа активов. При этом из текста заявления по итогам заседания исчезла фраза о том, что высокая инфляция является временным явлением.

С января ФРС уменьшит выкуп активов на $30 млрд: ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до 40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд. При таких темпах сворачивания программа выкупа активов будет завершена в марте - на три месяца раньше, чем планировалось изначально, что откроет путь для снижения ставки.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 10 из 18 руководителей Федрезерва ожидают трех повышений ставки в следующем году.

"Заседание ФРС плодотворно отразилось на динамике рисковых активов, ударив по доллару. Основная причина такой реакции рынков заключается в том, что решение центробанка было ожидаемым и спровоцировало фиксацию прибыли по длинным долларовым позициям в парах с высокодоходными и сырьевыми валютами. Регулятор подтвердил, что программа количественного смягчения завершится в марте, и затем монетарные власти приступят к повышению ставок. Также подспорьем для нашей валюты стало восстановление цен на нефть, которые сегодня в очередной раз тестируют 20-дневную скользящую среднюю, преграждающую путь к отметке 75 долларов за баррель. Однако подъем Brent по-прежнему выглядит неустойчиво и может с легкостью снова смениться продажами при появлении признаков уклонения от рисков. Иными словами, на данном этапе рынок нефти не стоит считать надежным фактором поддержки рубля", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В среду вечером в России были опубликованы последние перед заседанием Банка России недельные данные по инфляции. Рост цен в недельном выражении составил 0,06%, в результате чего годовой показатель снизился до 8,07% г/г. Замедление инфляции вторую неделю подряд объясняется существенным удешевлением (на 21,6%) поездок в Турцию после их резкого удорожания в конце ноября. В остальном же характер роста цен остается прежним - в России дорожают в первую очередь продовольственные товары. (. . .) Вряд ли последние данные по недельной инфляции заставят Банк России поменять свои планы на завтрашнем заседании - более важными для решения регулятора будут опубликованные сегодня декабрьские данные по инфляционным ожиданиям. Медианные ожидания выросли почти на 1,5% - до 14,8%, что обновило максимум с 2015 года. ЦБ РФ неоднократно подчеркивал особые риски повышенных инфляционных ожиданий, и такой их рост в декабре мог бы привести и к повышению ставки шагом выше 100 б.п. Тем не менее Эльвира Набиуллина подчеркивала, что ставка вряд ли будет повышена сильнее, чем на процент, и мы продолжаем ожидать роста ставки завтра на 100 б.п.", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть растут днем в четверг более чем на 1% после публикации данных министерства энергетики США, показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов сырья в стране.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что спрос на энергоносители остается высоким, несмотря на появление нового штамма COVID-19 "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 1,39% - до $74,91 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,56% - до $71,76 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей - до 428,29 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 1,7 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного поднялись в четверг в ожидании повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 17 декабря. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 7,68% и 7,89% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - до 8,81% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 9,16% и 9,28% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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