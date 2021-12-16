"Локо-Инвест" сохраняет прогноз повышения ставки ЦБР на 100 б.п. в пятницу

"Локо-Инвест" сохраняет прогноз повышения ключевой ставки Банка России на 100 б.п. по итогам заседания в пятницу, 17 декабря 2021 года, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Довольно неожиданно для многих и в опережение графика в четверг утром ЦБ опубликовал оперативный отчёт по инфляционным ожиданиям населения за декабрь (оценки ожидаемой инфляции выросли с 16,2% до 17,7%; оценки инфляционных ожиданий на 12 месяцев вперед выросли с 13,5% до 14,8%), отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

"Текущий уровень инфляционных ожиданий - это максимум с 2015-начала 2016 гг., что указывает на рост обеспокоенности населения ценовой динамикой в условиях, когда оперативные показатели недельной инфляции вторую неделю подряд демонстрируют резкое снижение. Столь резкий рост, вероятно, был частично связан с ослаблением рубля в ноябре и ростом геополитической напряженности, что само по себе могло негативно сказаться на настроениях людей. Но это лишний раз указывает, что на изменение ожиданий влияют не только текущая динамика цен/курса, но и другие факторы", - пишет эксперт в комментарии.

По мнению Полевого, в условиях "недели тишины" это важный сигнал: его можно расценивать как желание ЦБ поделиться с рынком важной информацией накануне заседания и расставить акценты, чтобы инвесторы не переоценивали значимость довольно низких показателей недельной инфляции в начале декабря.

"Как мы указывали несколько раз, в текущих условиях уровень и динамика инфляционных ожиданий остаются намного более важными факторами для поведения населения/компаний (и, как следствие, механики решений ЦБ), чем сама динамика инфляции. Именно поэтому мы сохраняем свой прогноз повышения ставки на 100 б.п. в эту пятницу при сохранении "ястребиного" комментария. Это позволит не рассматривать варианты более значительного повышения, взяв некоторое время для мониторинга ситуации", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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