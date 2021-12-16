Вероятна высокая волатильность на мировых фондовых площадках в 2022г - "Фридом Финанс"

Вероятна высокая волатильность на мировых фондовых площадках в следующем году с активным перетеканием инвестиционных капиталов из "акций роста" в "акции стоимости", считает директор аналитического департамента инвестиционной компании "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

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