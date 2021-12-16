"Финам" рекомендует покупать акции Pinterest с прогнозной ценой $47,8

"Финам" рекомендует покупать акции Pinterest Inc. с прогнозной ценой $47,8 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 34,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Котировки акций Pinterest в 202 году продемонстрировали рост на 300%, но на фоне успеха Tesla и Zoom Video Communications практически никто не обратил на них внимания. Мы считаем, что акции могут быть интересны для покупки, несмотря на их просадку почти на 60% с февраля по декабрь текущего года. Слухи о том, что PayPal Holdings может купить Pinterest по $70 за акцию, в моменте подогрели интерес к акциям последней. Учитывая прогнозный рост чистой прибыли Pinterest более чем в 2 раза по итогам 2021 года, оценка компании на уровне 32,8х по мультипликатору P/E 2021Е выглядит неоправданно заниженной, - пишет аналитик Ксения Лапшина. - Pinterest часто сравнивают с социальными сетями Facebook и Instagram, но у компании есть одно большое отличие, оно же и преимущество. Удобная бизнес-модель побуждает розничных продавцов использовать Pinterest в качестве платформы e-commerce. Это открывает перед эмитентом огромные возможности для роста".

Pinterest - американская компания, создатель и владелец одноименного социального интернет-сервиса для обмена изображениями. Фотохостинг Pinterest позволяет пользователям в режиме онлайн загружать изображения, добавлять их в свои тематические коллекции, делиться коллекциями с другими пользователями, переходить по внешним ссылкам для поиска дальнейшей информации и совершать покупки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.