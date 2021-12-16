Акции "Системы" интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции АФК "Система", отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты указали на следующие позитивные факторы:

- В настоящее время холдинг торгуется со значительным дисконтом к стоимости долей в подконтрольных активах. В следующем году может провести IPO своих непубличных активов - фармацевтического холдинга "Бинофарм", сети клиник "Медси" и агрохолдинга "Степь". Выход этих компаний на рынок станет хорошим драйвером для роста стоимости акций АФК "Система".

- АФК "Система" возобновила обратный выкуп акций и продлила срок действия программы.

- По мнению аналитиков, потенциальная доходность на горизонте 12 месяцев может составить порядка 100%.

АФК "Система" - российская инвестиционная компания, имеющая доли в бизнесах: "МТС", Ozon, Segezha, "Эталон".

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