"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR TCS Group с целью 7280 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group с целевой ценой 7280 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,5%, стоп-приказ: 5815 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания демонстрирует рост чистой прибыли и уверенный прирост клиентской базы в каждой финансовой отчетности. По их мнению, учитывая эффективность компании и перспективу ее расширения, можно формировать позицию в акциях после окончания коррекции на российском рынке. Помимо прочего, рост ставок в РФ оказался недостаточным для сдерживания инфляции. Скорее всего, Банк России продолжит придерживаться курса на повышение ключевой ставки, что окажет позитивное влияние на чистую прибыль российских банков.

"С технической точки зрения после сильного снижения бумага демонстрирует разворотные сигналы и в данный момент находится около значимого уровня поддержки. Рекомендуем открывать позиции по текущей рыночной цене с целью 7280 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 5815 рублей риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9", - указывают эксперты "Финама".

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