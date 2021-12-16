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16 декабря 2021 года 13:40

Рынок акций РФ превысил 3720п по индексу Мосбиржи во главе с финкомпаниями, игроки ждут заседаний ЕЦБ и Банка Англии

Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ в четверг ощутимо подрос на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подогретой итогами заседания Федрезерва США, решения которого и сопутствующая риторика оправдали ожидания инвесторов. Индекс Мосбиржи превысил 3720 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний на фоне укрепления рубля, игроки ожидают итогов заседаний Банка Англии и ЕЦБ.

К 13:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3720,48 пункта (+2,7%, на пике сессии индекс превышал 3732 пункта), индекс РТС вырос до 1595,45 пункта (+3,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6%.

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+5,2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,8% и +2,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,6%), "Московской Биржи" (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,4% "префы").

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, американский рынок акций отреагировал на решения ФРС бурным ростом, следом подтянулись остальные рынки. Однако все-таки увлекаться покупками не следует, риски возобновления коррекции высоки. Фондовая Америка находится вблизи исторических максимумов - не исключено, что они могут быть переписаны, но особых драйверов роста нет, в любой момент может начаться фиксация прибыли, которая негативно отразится и на отечественном рынке акций.

Отдельно стоит обратить внимание на "обычку" "Сургутнефтегаза", взлетевшую накануне на 10%. Появилась информация, что еще одна российская компания претендует на начало экспорта газа. Не исключено, что это как раз и есть "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS). Но к взлетам "Сургута" на десятки процентов в течение нескольких дней рынок уже привык, дальнейшую динамику невозможно прогнозировать.

О каком-то полноценном восстановлении российских акций можно будет рассуждать только после того, как индекс МосБиржи уйдет выше 3800 пунктов. До этого, скорее всего, он будет настроен протестировать на прочность цель падения 3500 пунктов, считает Антонов.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также отмечает, что мировые рынки акций выросли, несмотря на решения Федрезерва о сокращении программ стимулирования экономики и прогнозы по темпам повышения ставки.

Сокращение вдвое темпов сворачивания программы количественного смягчения ФРС уже в январе существенно повлияет на объемы притока новой ликвидности на рынки, а также позволит свернуть программу в марте. Все сигналы от американского регулятора говорят о том, что он готов идти по пути ужесточения денежно кредитной политики. При этом действовать ФРС будет с оглядкой на экономическую ситуацию и при ее ухудшении готов снизить темпы подъема ставок.

Текущий рост рынка акций РФ часть игроков может использовать для закрытия длинных позиций, что сдержит дальнейший подъем и к концу торгов в четверг может привести к компенсации части утреннего роста, считает Зварич.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рост на рынках произошел за счет ожиданий, что худшее уже позади, а Федрезерву США теперь удастся побороть инфляцию.

Нефть выросла после данных Минэнерго США о сильном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе, которое сопровождалось увеличением спроса на бензин. Ослабление доллара после заседания ФРС также сыграло на руку покупателям.

Улучшение внешних факторов привело к росту индекса МосБиржи выше 3700 пунктов с перспективой дальнейшего роста, хотя до преодоления сопротивления 3850 пунктов преобладающим трендом остается нисходящий.

Текущий рост рынка акций РФ пока проходит в рамках коррекции, в то время как американский рынок вновь смотрит в сторону рекордных пиков. Ужесточение тона ФРС вызвало обратную ожидаемой реакцию: рисковые активы выросли в цене вместе с золотом, а доллар упал. Судя по всему, инвесторы считают, что потенциал ужесточения тона американского регулятора на ближайшие месяцы исчерпан. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3600-3760 пунктов.

По мнению ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина, рынки акций выросли на фоне надежд, что ужесточение политики Федрезерва поможет обуздать инфляцию, но не навредит экономике. Рост возглавили защитные сектора, тогда как бумаги циклических компаний оказались в числе главных аутсайдеров. Инвесторы полагают, что ужесточение позиции ФРС и "омикрон"-штамм все же представляют некоторую угрозу американской экономике.

В Гонконге в четверг подешевели акции некоторых китайских компаний из-за опасений, что США ужесточат санкции против Поднебесной в сфере инвестиций и экспорта. В пятницу Банк России может повысить ключевую ставку на 0,5-1,0 п.п. (таков разброс прогнозов экономистов, опрошенных агентством Bloomberg). По прогнозу "Открытие Research", на последнем в этом году заседании регулятора ключевая ставка может быть повышена на 75 б.п. - до 8,25% годовых. Однако сценарий повышения ставки сразу на 100 б.п. сейчас преобладает на рынке, и его также нельзя исключать. В пользу менее радикального шага говорит замедление темпов роста экономии РФ, стабилизация (пусть и на высоком уровне) инфляционных ожиданий населения, а также динамика годовых темпов инфляции, считает Сыроваткин.

Индексы акций в США накануне выросли на 1,1-2,2%, максимальными темпами за неделю на итогах заседания руководства Федрезерва США.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, что совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка. Федрезерв также сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в январе на $30 млрд: US Treasuries - на $20 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд.

Также ФРС не преподнесла сюрпризов, подтвердив ожидания трех подъемов базовой ставки в 2022 году. Медианный прогноз предполагает, что ставка составит 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023 года, 2,1% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

Кроме того, ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,5% с 5,9%, ожидает подъем на 4% в 2022 году; регулятор повысил прогноз инфляции в США на 2021г до 5,3% с 4,2%, ожидает инфляцию в 2,6% в 2022г, и на уровне 2,3% - в 2023 году.

По итогам заседания ФРС глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что высокая инфляция в США сохраняется дольше, чем ожидалось, и основной причиной этого является пандемия COVID-19. По его словам, ускорение процесса сворачивания программы выкупа активов обусловлено высокими темпами роста потребительских цен.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре поднялся до 31,9 пункта по сравнению с 30,9 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших снижение индикатора до 25 пунктов, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), растут Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавили 0,9-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,55%).

Нефть в четверг дорожает на данных о снижении запасов в США и решениях ФРС, цена Brent находится почти на $1,5 выше уровня, отмечавшегося на фоне закрытия основных торгов акциями на Мосбирже накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в четверг составила $74,62 за баррель (+1% и +0,2% в среду), январская цена WTI - $71,66 за баррель (+1,1% и +0,2% накануне).

Поддержку рынку оказало более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США, показавшее, что спрос на энергоносители остается высоким, несмотря на появление нового штамма COVID-19 "омикрон".

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,7 млн), запасы бензина снизились на 719 тыс. баррелей (ожидался рост на 2,05 млн), резервы дистиллятов сократились на 2,85 млн баррелей (ожидалось повышение на 1 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+8,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+7,7% и +8,2% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,2%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+4,8%), OR Group (MOEX: ORUP) (+4,5%).

Снизились после отсечки дивидендов за 9 месяцев акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-5,7%, до 2,583 рубля; дивиденды - 0,1903 рубля на акцию) и GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-1,9%, до 2026,5 рубля; дивиденды - 73,65 рубля).

Также просели акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-1,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 59,8 млрд рублей (из них 14,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,2 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,72 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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