S&P 500 будет торговаться в четверг в диапазоне 4670-4720п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в четверг в диапазоне 4670-4720 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продемонстрировал заметный подъем, достигнув области исторических максимумов. RSI увеличился на 7 пунктов, отразив усиление оптимизма участников рынка. Однако индикатор MACD пока не подтверждает перехват инициативы "быками". Индекс широкого рынка может продолжить движение в пределах достигнутых максимумов и ближайшей поддержки на уровне 4600 пунктов", - отмечают аналитики.

Эксперты напоминают, что по итогам двухдневного заседания ФРС сохранила ключевую ставку на текущем уровне 0-0,25%, что соответствовало ожиданиям рынка. При этом регулятор решил удвоить темпы сворачивания программы выкупа активов с рынка. Месяц назад объем ежемесячных покупок был впервые урезан на $15 млрд, до $105 млрд. С января будущего года QE будет ежемесячно сокращаться на $30 млрд, из которых $20 млрд приходится на трежерис и $10 млрд на ипотечные облигации. Таким образом, программа количественного смягчения может быть полностью свернута уже в марте 2022г, полагают стратеги инвесткомпании.

"Важно отметить, что решение ФРС о сворачивании стимулов было принято, несмотря на макроданные, показавшие достаточно медленный рост объема розничных продаж в США в ноябре на уровне 0,3% м/м, что заметно ниже ожидаемых 0,8%. Столь слабые показатели обусловлены рядом факторов: сохраняющейся нехваткой товаров на фоне сбоев в поставках, медленным ростом реальных располагаемых доходов ввиду сокращения фискальной поддержки и высокой инфляции, а также изменением сезонных моделей поведения покупателей", - указывают аналитики "Фридом Финанс".

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