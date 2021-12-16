Рубль вряд ли выйдет из диапазона 73-74 руб./$1 до решения ЦБР по ставке - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль вряд ли выйдет из диапазона 73-74 руб./$1 до решения ЦБР по ставке, способного помочь укреплению российской валюты, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB закончил торговый день в среду снижением на 0,12%, до 73,71 руб./$1. В четверг курс USD/RUB снижается на 0,23% и находится около 73,46 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно укрепляются. Ослабление доллара после заседания ФРС и рост нефтяных цен поддерживают рубль. Тем не менее геополитический фон остается преимущественно негативным, инвесторы продолжают ждать более значимых новостей по ситуации вокруг Украины. На этом фоне сегодня курс USD/RUB, вероятно, продолжит находиться в диапазоне 73-74 руб./$1 в ожидании завтрашнего заседания ЦБ РФ, способного помочь рублю укрепиться", - отмечают аналитики банка.

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