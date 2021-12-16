Риски коррекции вниз S&P 500 повышены на горизонте 1-3 месяцев - BCS Express

Риски коррекции вниз индекса S&P 500 остаются повышенными на горизонте 1-3 месяцев, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс S&P 500 находится около 4710 пунктов, до исторических максимумов осталось менее 1%. Не исключаю, что они могут быть переписаны, однако на горизонте 1-3 месяцев риски для американского рынка акций остаются повышенными из-за более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Текущий подъем логично использовать для ротации активов в портфеле, сокращая долю "акций роста" (growth stocks) в пользу классических "акций стоимости" (value stocks). Причем такая тактика может быть актуальной на горизонте большей части 2022 года", - отмечает аналитик в комментарии инвесткомпании.

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