Возможен рост волатильности рынка акций США в ближайшие месяцы - "Открытие Инвестиции"

Возможен рост волатильности американского рынка акций в ближайшие месяцы по мере приближения к началу цикла повышения ставок ФРС, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"Индекс S&P 500 резко вырос в среду после оглашения результатов заседания ФРС, вернувшись в область исторических максимумов и прервав двухдневную череду снижений. Тем не менее четыре первых места в списке главных аутсайдеров среди 11 основных подындексов S&P 500 заняли циклические сектора: энергетика, производство материалов, финансы и промышленность. А наилучшую динамику показали защитные - технологические компании, здравоохранение, ЖКХ и недвижимость, - указывает Сыроваткин. - Таким образом, общая позитивная динамика рынка акций США говорит об оптимизме игроков, тогда как внутренняя структура его роста указывает на то, что, по мнению инвесторов, ужесточение позиции ФРС и "омикрон" все же представляют некоторую угрозу американской и мировой экономике. Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе рынок акций США продолжит расти вместе с мировой экономикой, но в ближайшие месяцы возможен заметный рост волатильности по мере приближения к началу цикла повышения ставок".

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