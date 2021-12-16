Рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в четверг - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 82,6-84 руб./EUR1, говорится в комментарии старшего трейдера "Альфа-Капитала" Владислава Силаева.

"Курс российского рубля в среду немного укрепился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 73,71 руб. (-0,13 руб.), курс евро - 83,11 руб. (-0,03 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру четверга растет на 0,95% и составляет $74,58 за баррель. Геополитический вопрос отошел на второй план, но все еще актуален. Сырьевые цены подрастают, оказывая рублю поддержку", - отмечает эксперт.

Силаев констатирует, что на открытии торгов в четверг, 16 декабря, российский рубль вернулся к символическому снижению в парах с мировыми валютами. По его мнению, российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,5-74,5 руб. в паре с долларом и на уровне 82,6-84,0 руб. в паре с европейской валютой.

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