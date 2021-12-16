Потенциал роста цены нефти в четверг ограничен уровнем $75,4/барр. - Sber CIB

Потенциал роста нефтяных котировок в четверг будет ограничен $75,4 за баррель марки Brent, считают аналитики Sber CIB. Интерес к рискованным активам увеличивается, но в центре внимания, скорее всего, будет сложная эпидемиологическая обстановка в мире, отмечают эксперты в комментарии инвестбанка.

Рубль в четверг продолжит дорожать и может достичь 73,3 руб./$1, полагают в Sber CIB.

Недельная инфляция в России осталась низкой, что может поддержать спрос на ОФЗ в четверг. Тем не менее эксперты инвестбанка полагают, что участники рынка воздержатся от решительных действий в преддверии пятничного заседания Банка России.

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