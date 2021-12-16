Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в США и решения центробанков по ставкам:

- ЕЦБ и Банк Англии примут в четверг решения по процентными ставкам;

- В США будут опубликованы данные о выданных разрешениях и начале строительства нового жилья, а также о первичных заявках на пособие по безработице.

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