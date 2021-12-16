Целью отскока индекса Мосбиржи может стать диапазон 3820-3840п - ПСБ

Целью текущего отскока индекса Мосбиржи может стать диапазон 3820-3840 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ожидаем, что сегодня российский рынок сможет все-таки продолжить восстановление и вернуться выше отметки 3700 пунктов благодаря позитивному внешнему фону, способствующему усилению спроса на ключевые "голубые фишки" нефтегазового и финансового секторов, стоящих неоправданно низко. Ближайшей технической целью развития отскока, по нашему мнению, может выступить район 200-дневной средней (3820-3840 пунктов)", - указывает эксперт ПСБ в комментарии.

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