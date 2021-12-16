Возможно укрепление рубля ближе к уровню 73 руб./$1 в четверг - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля к доллару ближе к уровню 73 руб./$1 на торгах в четверг, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Ситуация на утро четверга формирует благоприятный фон для национальной валюты. Цены на нефть вернулись к отметке $74,5 за баррель, фьючерсы на индексы фондового рынка США также пытаются развить укрепление, что вкупе позволяет рассчитывать на удорожание рубля к доллару. Ожидаем откат пары доллар/рубль ниже середины диапазона 73-74 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

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