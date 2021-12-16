Риски возобновления коррекции на рынке акций РФ пока еще высоки - "Алор Брокер"

Риски возобновления коррекции на российском рынке акций в ближайшее время высоки, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российские акции дорожают в четверг утром, однако увлекаться покупками все-таки не следует, так как риски возобновления коррекции высоки. Фондовая Америка находится вблизи исторических максимумов. Не исключено, что они могут быть переписаны, но особых драйверов роста нет, в любой момент может начаться фиксация прибыли, которая негативно отразится и на отечественном рынке. О каком-то полноценном восстановлении российских акций можно будет рассуждать только после того, как индекс Мосбиржи уйдет выше 3800 пунктов. До этого, скорее всего, он будет серьезно тестировать на прочность цель падения на уровне 3500 пунктов", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

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