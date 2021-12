Индексы США выросли на максимум за неделю

Индексы США в среду выросли на максимум за неделю на итогах заседания ФРС. Азиатские рынки акций меняются без единой динамики в четверг. Цены на нефть растут в четверг.

Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали самый существенный рост за последнюю неделю на итогах встречи руководства Федеральной резервной системы.

При этом подъем индикаторов в день заседания Федрезерва был наиболее сильным с 5 ноября 2020 года, отмечает MarketWatch.

Американский ЦБ сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. С января ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до $40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд.

В ноябре и декабре объемы выкупа UST понижались ежемесячно на $10 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд. Таким образом, темпы сворачивания программы покупки бондов ускоряются.

Исходя из опубликованных в среду прогнозов, все руководители Федрезерва ожидают повышения процентной ставки в 2022 году. При этом 10 из 18 членов совета ожидают трех повышений базовой ставки в следующем году.

Медианный прогноз предполагает, что ставка составит 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023 года, 2,1% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны в среду. Аналитики, принимавшие участие в опросах Trading Economics и Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 0,8%. Согласно пересмотренным данным, в октябре продажи выросли на 1,8%, а не на 1,7%, как было объявлено ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре поднялся до 31,9 пункта по сравнению с 30,9 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших снижение индикатора до 25 пунктов, по данным Trading Economics. Между тем подындекс, который оценивает вероятность улучшения условий ведения бизнеса в ближайшие полгода остался на отметке 34,6 пункта.

Котировки акций Eli Lilly and Co. (SPB: LLY) в среду подскочили на 10,4% после того, как фармацевтическая компания улучшила прогноз на 2021 год и опубликовала цели на 2022 год.

Стоимость Samsara Inc. по итогам дебютных торгов после IPO повысилась на 7,4% - до $24,7. Компания, предоставляющая облачные технологии и датчики, которые используются для управления дорожным движением и промышленными операциями, разместила акции по верхней границе объявленного ценового диапазона (по $23) и была оценена в $11,5 млрд.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones вошли бумаги Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO), которые подорожали на 3,7%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. - на 3,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,9%.

Между тем цена акций Nike Inc. (SPB: NKE) снизилась на 0,9%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 0,75%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,6% и International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,5%.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подешевели менее чем на 0,1%. Концерн поставил клиентам 34 коммерческих самолета в ноябре, с начала текущего года - 302 самолета. Для сравнения: в ноябре 2020 года Boeing поставил клиентам всего 7 самолетов, а в январе-ноябре - 157 единиц. В то же время поставки лайнеров модели 787 так и не возобновились после приостановки из-за проблем с качеством проверки продукции.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 383,25 пункта (1,1%) и достиг 35927,43 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 75,76 (1,63%) - до 4709,85 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 327,94 пункта (2,15%), составив 15565,58 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в четверг.

Инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, завершившегося в среду.

Гонконгский Hang Seng к 8:00 МСК опустился на 0,8%, шанхайский Shanghai Composite поднялся на 0,3%.

Больше всего на гонконгской бирже в четверг дешевеют бумаги интернет-компаний JD.com Inc. (-5%), Meituan (-4,1%), Netease Inc. (-2,8%), Alibaba Group Holding Ltd. (-2,6%), а также автопроизводителей BYD Co. Ltd. (-2,5%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (-1,8%).

Японский Nikkei к 8:10 МСК вырос на 1,8%.

На японской бирже в лидеры роста выходят акции производителя полупроводников Advantest Corp. (+5%) и автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. (+4%). В то же время в лидерах падения акции страховой Dai-ichi Life Holdings Inc. (-0,7%), никелевой Pacific Metals Co. Ltd. (-0,6%) и инвесткомпании SoftBank Group Corp. (-0,3%).

Южнокорейский Kospi к 8:15 МСК прибавил 0,2%.

Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. растет на 0,1%, производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. снижается на 0,3%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. дорожают почти на 1%, Hyundai Motor Co. Ltd. - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,5%.

Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу сообщил журналистам в ходе CPA Australia Riverina Forum, что центробанк не будет увеличивать процентную ставку до тех пор, пока инфляция не будет устойчиво находиться в диапазоне 2-3%, что маловероятно случится в следующем году.

"Мы все еще достаточно далеки от этой точки. В нашем главном сценарии условия для повышения ставки не наступят в следующем году", - отметил Лоу. Но он также добавил, что ЦБ готов сокращать или даже потенциально прекратить программу выкупа облигаций в 2022 году, если экономическое восстановление будет соответствовать целям Резервного банка. Это может случиться в феврале - это самый ранний срок.

Стоимость горнодобывающей Fortescue Metal Group выросла на 1%, других представителей отрасли BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась на 1,02% и 0,6% соответственно.

Цены на нефть растут в четверг на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках благодаря решениям Федеральной резервной системы (ФРС).

Поддержку рынку также оказало более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США, показавшее, что спрос на энергоносители остается высоким, несмотря на появление нового штамма COVID-19 "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $74,43 за баррель, что на $0,55 (0,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,18 (0,2%) - до $73,88 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,55 за баррель, что на $0,68 (0,96%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в среду стоимость этих контрактов увеличилась на $0,14 (0,2%) и составила $70,87 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей - до 428,29 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 1,7 млн баррелей.

Товарные резервы бензина сократились на 719 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,85 млн баррелей, до 123,76 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

"Рынок закладывал наихудший сценарий для спроса в связи с появлением "омикрона", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс.

"Тем не менее, нельзя сказать, что худшее уже позади. Множество рисков сохраняется", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Федеральная резервная система (ФРС) в среду заявила, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд с января. Таким образом, ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до 40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд. При таких темпах сворачивания программа выкупа активов будет завершена в марте - на три месяца раньше, чем планировалось изначально.

Из текста заявления по итогам заседания исчезла фраза о том, что высокая инфляция является временным явлением. Кроме того, опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 10 из 18 руководителей Федрезерва ожидают трех повышений ставки в следующем году.

"Тот факт, что ФРС уделяет внимание высокой инфляции, поможет экономике США продолжать рост, - отмечает аналитик U.S.Bank Wealth Management Роб Хэворт. - Это оказывает поддержку циклическим активам, в том числе нефти".