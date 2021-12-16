Устойчивое направленное движение котировок нефти в ближайшее время маловероятно - BCS Express

Устойчивое направленное движение котировок нефти марки Brent в ближайшее время маловероятно, считают эксперты BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent смогли избежать более глубокого снижения и в четверг утром вернулись выше $74 за баррель. Краткосрочный взгляд нейтральный. Актуальные прогнозы от ОПЕК и МЭА уже по большей части в цене. Позитивная статистика по текущему спросу компенсируется опасениями из-за динамики в будущем на фоне штамма COVID-19 "омикрон". Причин для устойчивого направленного движения не наблюдается, торговый диапазон может быть ограничен уровнями $72-76 за баррель", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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