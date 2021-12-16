ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку на 75 б.п. в пятницу - "Универ Капитал"

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 75 б.п. на заседании в пятницу, 17 декабря, говорится в комментарии "Универ Капитала".

"Вышли данные по инфляции (+0,06% за неделю). Последние две недели инфляция снижается, но никто из участников денежного рынка не уверен, что это устойчивый тренд. Вероятно, в пятницу ЦБ РФ повысит ключевую ставку на 75 б.п. и в начале следующего года повысит еще на 25 б.п. В следующем году начнется резкое снижение темпов роста экономики и это заставит ЦБ РФ начать цикл снижения ставки. Сбербанк ждет ее снижения до 8% к концу 2022 года, я думаю, что ставка буде ниже - в районе 7%", - указывает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.