BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Сбербанка

BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок обыкновенных акций Сбербанка, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Василия Карпунина.

"Сбербанк провел в среду "День инвестора", на котором отчитался о результатах в рамках Стратегии 2023 и обозначил ориентиры на 2022 год. Долгосрочный взгляд по обыкновенным акциям Сбербанка положительный, особенно с учетом прошедшей в последние полтора месяца коррекции котировок бумаг. Для многих инвесторов в таких коммуникациях компании ключевой вопрос связан с дивидендами. В этом плане ничего нового не появилось. Подтвержден целевой уровень выплат на уровень 50% от чистой прибыли, что, по нашим прогнозам, может обеспечить дивиденды в 26,5-27,5 руб. на акцию. Перехода на промежуточные выплаты не планируется. Более того, судя по тональности комментариев Германа Грефа, невысоки шансы и на добровольное превышение payout ratio выше 50%, как это было по результатам 2020 года (56%)", - пишет Карпунин.

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