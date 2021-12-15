Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 декабря в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:

- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11:30-12:30 МСК) и США (16:45 МСК) в декабре;

- заседание Банка Англии (15:00 МСК);

- заседание ЕЦБ (15:45 МСК) и пресс-конференция регулятора (16:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в ноябре (16:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ-Филадельфии в декабре (16:30 МСК);

- промышленное производство США в ноябре (17:15 МСК);

- экспирация квартальных фьючерсов на индексы, акции и валюту на "Мосбирже";

- акции "ФосАгро", "Русской Аквакультуры", "ЧКПЗ" последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2021г.

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