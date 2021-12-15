15 декабря 2021 года 18:53
Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики на фоне стабильных UST в ожидании итогов заседания ФРС
Москва. 15 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании объявления итогов декабрьского заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 5,5 базисного пункта по отношению к закрытию 14 декабря и составила 113,94% от номинала, что соответствует доходности 1,94 % годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 103,99% от номинала, что соответствует доходности 0,825% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1 пункт по отношению к вторнику и составил 111,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню всего на 7 базисных пунктов - до 137,14% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,435% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали также на 7 базисных пунктов - до 131,78% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,44% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели за день на 4 базисных пункта - до 109,98% от номинала, что соответствует доходности 2,37% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню), котировки евробондов с погашением в 2023 году снизились на 1 базисный пункт, подешевев до 105,75% от номинала (их доходность не изменилась и составила 1,53% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 30 базисных пунктов - до 127,96% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 3,57% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 4 базисных пункта, подорожав до 108,74% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 2,54% годовых).
"Активность торгов на рынке российских еврооблигаций сегодня была не очень высокой. При этом изменения котировок большинства выпусков были незначительными с небольшим преобладаем снижающихся в цене бумаг. Явно прослеживается нежелание участников рынка покупать отечественные евробонды на текущих ценовых уровнях. Рынок базовых активов также находится в неопределенности в ожидании объявления сегодня вечером итогов очередного заседания ФРС США. Не исключено, что после того, как мировые рынки получат сигналы от Федрезерва появится бОльшая определенность в дальнейшей денежно-кредитной политике американского регулятора, что в свою очередь подоткнет инвесторов к более активной игре в ту или иную сторону", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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