Акции Сургутнефтегаза существенно отстали по темпам восстановления от широкого сегмента ТЭК - "Фридом Финанс"

Акции "Сургутнефтегаза" существенно отстали по темпам восстановления от широкого сегмента топливно-энергетического комплекса (ТЭК), отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Акции "Сургутнефтегаза", как и в начале второй декады ноября, опять растут на фоне снижения опасений в отношении долларовых рисков. В США конгрессмены продлили финансирование правительства до 18 февраля. Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренную ранее обеими палатами Конгресса инициативу, благодаря которой законодатели в ближайшее время смогут утвердить повышение потолка госдолга по упрощенной процедуре. Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" в третьем квартале 2021г выросли на 82,46 млрд рублей и составили 3,81 трлн рублей, что в два с половиной раза больше капитализации. Фактор очень высокой зависимости финансового состояния компании от доходов или убытков "кубышки", как представляется, является базовым драйвером роста спроса на обычные акции компании", - указывает аналитик Александр Осин.

По мнению эксперта, на этом фоне фактором, задающим тенденцию роста волатильности в "обычке" "Сургутнефтегаза", традиционно являются ожидания повышения доходности ликвидных активов компании, в том числе, возможно, и за счет сделок M&A и инвестиций на рынке ценных бумаг.

"Еще одни драйвер для роста цен акций обычных бумаг эмитента - относительно высокая ожидаемая дивидендная доходность привилегированных бумаг компании, она составляет 8% годовых к текущим ценам по итогам 2021г и 9% в рамках базового прогноза по итогам 2022г. Бумаги "Сургута" существенно отстали по темпам восстановления от широкого сегмента ТЭК", - отмечает Осин.

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