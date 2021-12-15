Рынок палладия в 2022г останется сбалансированным - Банк "Открытие"

Рынок палладия в 2022г останется сбалансированным, что окажет поддержку котировкам металла, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

"Котировки большинства драгоценных металлов 14 декабря обновили многомесячные минимумы, однако только в случае с палладием рынок зафиксировал снижение до минимальных значений с марта 2020г. В основе падения цен на палладий лежит предположение о существенном сокращении спроса, которое обеспечит формирование профицита на рынке этого металла. В этом случае справедливая цена на металл будет обуславливаться уровнями AISC (All-in-sustaining-costs) для рынка палладия. В частности, учитывая текущий уровень AISC, котировки могут устремиться к $1200-$1400 за унцию. Но для реализации этого сценария на рынке должен утвердиться тезис о профиците. Пока этого не произошло, цены могут оставаться вблизи текущих уровней в надежде на восстановление спроса. Если участники рынка вернутся к ожиданию дефицита, то цена может восстановиться до $1900 за унцию уже 2022г", - пишет Каримов.

По оценке эксперта "Открытие Research", рынок палладия в 2022г и далее будет оставаться сбалансированным, что обеспечит высокий уровень волатильности котировок, но также окажет поддержку металлу.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.