Дивидендная доходность акций Evraz может составить примерно 12% - Альфа-банк

Дивидендная доходность акций Evraz может составить примерно 12%, считает аналитик Альфа-банка Борис Красноженов.

"Evraz объявил промежуточные дивиденды в размере $0,2 на акцию, что подразумевает выплату $291,7 млн и дивидендную доходность на уровне 2,5%. Дата закрытия реестра назначена на 24 декабря, выплаты пройдут 14 января 2022г. Объявление дивидендов не было неожиданностью, так как менеджмент подтвердил эту возможность на последнем Дне инвестора. Объявленные дивиденды в сумме с ранее объявленными дивидендами в размере $1,1 млрд по итогам финансовых результатов 2021г составляют в общей сложности $1,38 млрд, что предполагает привлекательную дивидендную доходность на уровне примерно 12%", - отмечает эксперт банка.

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